تركي آل الشيخ يكشف عن صور جديدة من كواليس "أولاد رزق3"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودي، عن مجموعة صور جديدة من كواليس الجزء الثالث لفيلم "أولاد رزق".

ونشر آل الشيخ الصور، عبر حسابه الرسمي بموقع"x"، واكتفى بتعليق قلب أحمر و علم دولة السعودية.

وظهر في الصور أبطال العمل أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين رفقة المخرج طارق العريان.

فيلم "ولاد رزق 3: القاضية" يشارك ببطولته نخبة من نجوم السينما المصرية وهم أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، أحمد داود، كريم قاسم، سيد رجب، آسر ياسين، تأليف صلاح الجهيني، إخراج طارق العريان، ومن المقرر عرضه بحلول عام 2024.