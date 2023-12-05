داليا البحيري وبوسي شلبي وأشرف زكي أول حضور جنازة ناهد فريد شوقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تصوير- اسلام فاروق:

حرصت الفنانة داليا البحيري والإعلامية بوسي شلبي على حضور تشييع جنازة المنتجة الراحلة ناهد فريد شوقي من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.

كما حضرت الفنانة رانيا فريد شوقي، شقيقة المنتجة الراحلة، الفنانة هنا شيحة، أحمد جمال سعيد، الفنانة بشرى، الفنان أشرف زكي.

وتوفيت المنتجة ناهد فريد شوقي، اليوم الثلاثاء 5 ديسمبر الجاري.

وفي أول تعليق لناهد السباعي، قالت"البقاء لمن له الدوام، توفيت إلى رحمة الله أمي و كل حياتي ناهد فريد شوقي، الجنازة عصرا مسجد الشرطة الشيخ، زايد أمام هايبر وان البقاء و الدوام لله وحده".

يذكر أن المنتجة ناهد فريد شوقي أنتجت أفلام: "حكمت المحكمة، البؤساء، امرأة آيلة للسقوط، الجريح، لقمة القاضي، لن أعيش في جلباب أبي، نونة الشعنونة، هيستيريا، 7 شارع السعادة، اللعبة الأمريكاني".