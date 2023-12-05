نرمين الفقي ومي نور الشريف في جنازة ناهد فريد شوقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

بدأت منذ قليل تشييع جنازة المنتجة الراحلة ناهد فريد شوقي من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.

وحضر الجنازة كل من الفنان أشرف زكي، الفنانة رانيا فريد شوقي، الفنانة ناهد السباعي، نرمين الفقي، مي نور الشريف، بشرى، داليا البحيري، أحمد جمال سعيد، وغيرهم من النجوم.

وتوفيت المنتجة ناهد فريد شوقي، اليوم الثلاثاء 5 ديسمبر الجاري.

وفي أول تعليق لناهد السباعي، قالت"البقاء لمن له الدوام، توفيت إلى رحمة الله أمي و كل حياتي ناهد فريد شوقي، الجنازة عصرا مسجد الشرطة الشيخ، زايد أمام هايبر وان البقاء و الدوام لله وحده".

يذكر أن المنتجة ناهد فريد شوقي أنتجت أفلام: "حكمت المحكمة، البؤساء، امرأة آيلة للسقوط، الجريح، لقمة القاضي، لن أعيش في جلباب أبي، نونة الشعنونة، هيستيريا، 7 شارع السعادة، اللعبة الأمريكاني".