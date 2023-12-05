شكرا لقرائتكم خبر عن نيكولاس كيج يخطط الدخول لعالم التليفزيون بعد أكثر من 100فيلم سينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الممثل العالمى نيكولاس كيج إنه يخطط للتقاعد من التمثيل في الأفلام، ويتبقى له "ربما ثلاثة أو أربعة أفلام أخرى" قبل أن يحول اهتمامه إلى التليفزيون، في مقابلة مع أحد المواقع العالمية، حيث أكد كيدج: “أشعر أنني في هذه المرحلة بعد 45 عامًا من التمثيل في أكثر من 100 فيلم، أشعر أنني قلت إلى حد كبير قدمت ما يجب تقديمه في السينما".



نيكولاس كيج

وأضاف كيج: "أعتقد أنني يمكننى أن أقدم ثلاثة أو أربعة أفلام أخرى قبل أن أتمكن من الوصول إلى النهاية السينمائية التي اريدها، ثم آمل أن أغير التنسيق وأنتقل إلى التليفزيون".

وأشار كيج قائلا:" أصبحت مهتم بـ منصات البث المباشر، ومعجب بشكل خاص بالمسلسل التليفزيوني الشهير Breaking Bad، حيث شاهدت أشياء يمكن القيام بها الآن مع الشخصيات والوقت الممنوح لهم للتعبير عن أنفسهم في التليفزيون، ولا يمكن تقديمها في السينما، حيث شاهدت الممثل العالمى برايان كرانستون يحدق في حقيبة لمدة ساعة في إحدى حلقات مسلسل Breaking Bad، وتعمقت في التفكير أننا ليس لدينا الوقت للقيام بذلك في فيلم روائي طويل، لذلك ربما يكون التلفزيون هو الخطوة التالية الأفضل بالنسبة لي".

وأنهى كيج حديثه قائلا:" بالإضافة إلى كل ما سبق، أنا أريد أن أقضي بعض الوقت الممتع مع عائلتى، خاصة مع ابنتى الصغيرة، وإذا تمكنت من العثور على مسلسل لتقديمه، والبقاء في مكان واحد حيث لا أضطر إلى الاستمرار في السفر، فـ هذا سيكون أمرًا رائعًا على المستوى الشخصي".