صفاء أبو السعود: أعمال ناهد فريد شوقي ستظل خالدة فى تاريخ الفن المصري

القاهرة - سامية سيد -

نعت الفنانة صفاء أبو السعود، المنتجة الكبيرة ناهد فريد شوقي، التي رحلت عن عالمنا صباح اليوم، وقالت الفنانة صفاء أبو السعود، إن المنتجة الكبيرة ناهد فريد شوقي، تعد صاحبة عطاء فني وإنساني يشهد له الجميع، حيث وجدت نفسها أمام تحديات صعبة ومسئولية ليست هينة في تحقيق نجاحها وتميزها كونها تنتمي لأسرة فنية عريقة كابنة للعظيم فريد شوقي والعظيمة هدى سلطان، ولكنها كانت على قدر التحديات والمسئولية واستطاعت بجدارة أن تقدم لحياتنا كمنتجة مجموعة من أروع وأشهر الأعمال التي ستظل خالدة في تاريخ الفن المصري والعربي، مثل أفلام هيستريا، وامرأة آيلة للسقوط، البؤساء، حكمت المحكمة، كما قدمت العديد من الروائع للدراما التليفزيونية ومنها مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي".

رحم الله الفنانة والإنسانة والمنتجة الكبيرة ناهد فريد شوقي وألهم أسرتها الصبر والسلوان.



ناهد فريد شوقي

وانتهت منذ قليل صلاة الجنازة على الراحلة ناهد فريد شوقى بمسجد الشرطة فى الشيخ زايد بمشاركة عدد كبير من الفنانين الذين حرصوا على الحضور لمواساة ابنة الراحلة ناخد السباعى واختها رانيا فريد شوقى، وباقى الأسرة.

وتواجد فى الجنازة رانيا فريد شوقى، المنتج والمخرج محمد السباعى ابن الراحلة، وزوجته الفنانة آية سماحة وشقيقتها الفنانة منة سماحة، والفنان أحمد جمال سعيد ابن أخت الراحلة، إضافة إلى داليا البحيرى وابنتها قسمت - حفيدة الراحلة - وهنا شيحة، المخرج محمد ياسين، لقاء سويدان، دنيا عبد العزيز وزوجها، ميرفت أمين.