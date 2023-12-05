شكرا لقرائتكم خبر عن النجم الإنجليزى مارك شيبارد: تعرضت لـ 6 نوبات قليبة وسأعود للمنزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم مارك شيبارد أنه نجا مؤخرًا من ست نوبات قلبية، ونشر الممثل الإنجليزي، الذي لعب دور الشخصية الشيطانية كراولي في مسلسل Supernatural، على إنستجرام تفاصيل حالته.

حيث كتب شيبارد:" وقعت منهارا فى مطبخى، وبعد ست نوبات قلبية حادة، وبعد عودتي من الموت أربع مرات، يبدو أنني كنت أعاني من انسداد بنسبة 100 في المائة في LAD"، LAD هو الشريان الأيسر الأمامي النازل، ويشار إليه عادةً باسم "صانع الأرملة"، ويؤدي انسداد LAD إلى ارتفاع خطر الوفاة.



مارك شيبارد

وتابع شيبارد: "لولا زوجتي، ورجال الإسعاف في لوس أنجلوس في مولهولاند والموظفين الرائعين في بروفيدنس كاليفورنيا سانت جوزيف، لم أكن لأكتب هذا، حيث كانت فرص بقائي على قيد الحياة معدومة تقريبًا، أشعر أنني بحالة جيدة، وسأعود للمنزل".

يُعرف شيبارد أيضًا بدوره المتكرر مثل رومو لامبكين في فيلم Battlestar Galactica، وقد ظهر أيضًا في Firefly وThe X Files و24 وDoctor Who.

مسلسل Supernatural من بطولة عدد كبير من النجوم أبرزهم، جاريد بداليكى، وجينسن أكلز، وجيفرى دين مورجان، من تأليف إيريك كريبك، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale".

وتدور قصة العمل فى إطار من الرعب والإثارة حول الشقيقين سام ودين وينشستر اللذين يتعرضان لجريمة غامضة تؤدى إلى مقتل والدتهما، ما يدفع والدهما جون وينشستر إلى تعليمهما بعض المهارات التى تساعدهما فى البحث عن الفاعل الحقيقى، ويواجه الأخوان سام ودين خلال أحداث المسلسل عددا هائلا من الكائنات الغريبة والشياطين.