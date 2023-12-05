شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال ينعى المنتجة ناهد فريد شوقي: كانت صاحبة مسيرة إنتاجية حافلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، المنتجة ناهد فريد شوقى، التى رحلت عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 73 عاماً.

وقال جلال فقدنا شخصية هامة ساهمت بشكل مميز في حركة الإنتاج السينمائي والتلفزيوني في مصر، وكانت صاحبة مسيرة إنتاجية حافلة، رحم الله الفقيدة وألهم أهلها ومحبيها الصبر والسلوان .

يشار إلى أن المنتجة ناهد فريد شوقى هى ابنة عملاقين فنيين وهما الراحلين فريد شوقي وهدى سلطان، ووالدة الفنانة ناهد السباعي، وقد شاركت في إنتاج والإشراف على تنفيذ عدد من الأفلام والمسلسلات الشهيرة من بينها "لن أعيش في جلباب أبي، حديث الصباح والمساء، هستيريا، من نظرة عين".