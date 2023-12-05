فن ومشاهير

خالد جلال ينعي ناهد فريد شوقي: صاحبة مسيرة إنتاجية حافلة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:
نعى المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، المنتجة ناهد فريد شوقي، التى رحلت عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 73 عاماً.

وقال جلال: فقدنا شخصية هامة ساهمت بشكل مميز في حركة الإنتاج السينمائي والتلفزيوني في مصر، وكانت صاحبة مسيرة إنتاجية حافلة، رحم الله الفقيدة وألهم أهلها ومحبيها الصبر والسلوان.

يشار إلى أن المنتجة ناهد فريد شوقي هى ابنة عملاقين فنيين وهما الراحلين فريد شوقي وهدى سلطان، ووالدة الفنانة ناهد السباعي، وقد شاركت في إنتاج والإشراف على تنفيذ عدد من الأفلام والمسلسلات الشهيرة من بينها «لن أعيش في جلباب أبي، حديث الصباح والمساء، هستيريا، من نظرة عين».

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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