دنيا عبد العزيز برفقة زوجها في جنازة ناهد فريد شوقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

شيعت منذ قليل جنازة المنتجة ناهد فريد شوقي، من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.

وحضرت الفنانة دنيا عبد العزيز وزوجها مراسم تشييع الجنازة.

كما حضر عدد من نجوم الفن منهم دنيا سمير غانم، هنا شيحة، رانيا فريد شوقي، داليا البحيري، نرمين الفقي، مي نور الشريف، بشرى، كاملة أبو ذكري، سليمان عيد، أشرف زكي، أحمد داش، مي الغيطي، عمرو محمود ياسين، سامح الصريطي، وغيرهم.

وتوفيت المنتجة ناهد فريد شوقي، اليوم الثلاثاء 5 ديسمبر الجاري.

وفي أول تعليق لناهد السباعي ابنة الراحلة، قالت، عبر حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي:"البقاء لمن له الدوام، توفيت إلى رحمة الله أمي و كل حياتي ناهد فريد شوقي، الجنازة عصرا مسجد الشرطة الشيخ، زايد أمام هايبر وان البقاء و الدوام لله وحده".

يذكر أن المنتجة ناهد فريد شوقي أنتجت أفلام: "حكمت المحكمة، البؤساء، امرأة آيلة للسقوط، الجريح، لقمة القاضي، لن أعيش في جلباب أبي، نونة الشعنونة، هيستيريا، 7 شارع السعادة، اللعبة الأمريكاني".