بعد انفصالها عن يوسف الشريف.. إنجي علاء تؤدي مناسك العمرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

شاركت السيناريست إنجي علاء متابعيها، صورة لها وهي تؤدي مناسك العمرة.

ونشرت إنجي الصور على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا ومهابة، الحمد لله يارب إنك دعتني في الوقت ده بالذات، الحمد لله يارب إنك دايما المنقذ الرحمن الرحيم، فاللهم اكتب لي كل الخير في اللي جاي واحفظني من كل شر، واجعلها اللهمّ عمرة خالصة لوجهك الكريم وتقبّلها منّي يا رب العالمين، اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا".

يذكر أن السيناريست إنجي علاء، أعلنت خبر انفصالها عن زوجها الفنان يوسف الشريف بعد زواج وقصة حب استمرت 14 سنة.