الصور الأولى من عزاء الفنان أشرف عبدالغفور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تصوير- محمود عبد الناصر:

يقام مساء اليوم الثلاثاء عزاء الفنان الراحل أشرف عبدالغفور في مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد.

وكانت ابنته الفنانة ريهام عبد الغفور أول الحضور وقامت باستقبال المعزيين، ورافقها عدد من أسرتها وأصدقائها المقربين، كما تواجد عدد من الفنانين منهم الفنان محمد أبو داوود.

وشيع جثمان الفنان أشرف عبد الغفور إلى مقابر الأسرة على طريق الواحات في مدينة السادس من أكتوبر أمس الاثنين وسط حضور عدد كبير من النجوم والإعلاميين الذين حرصوا على التواجد وتقديم واجب العزاء منهم الفنان أشرف زكي، الفنان أحمد حلمي، الفنانة بسمة، الفنان أحمد رزق، الفنان كريم فهمي.

الفنان أشرف عبدالغفور قدم أعمالا هامة خلال مسيرته الفنية أبرزها: "يتربى في عزو، جبل الحلال، الشيطان، زيزينيا، القاهرة ٣٠، ٣ وجوه للحب، الغضب، ذات الوجهين".

ورحل الفنان أشرف عبد الغفور عن عالمنا بعد تعرضه لحادث مروري في مدينة السادس من أكتوبر عن عمر يناهز 81 عامًا.