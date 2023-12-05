ريهام حجاج تنشر فيديو يوثق انتهاكات إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تواصل الفنانة ريهام حجاج دعم القضية والشعب الفلسطيني ضد انتهاكات الجيش الإسرائيلي وقصف قطاع غزة والذي لا يزال يسفر عن استشهاد المئات من المدنيين.

ونشرت "ريهام" مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" أوضحت خلاله كم الدمار الناتج عن قصف مناطق متفرقة في قطاع غزة واستشهاد العديد من المواطنين وعلقت قائلة: "فيديو طويل لكنه بيوثق مجرد لحظات لرحلة قذرة لإبادة شعب كامل بمنتهى الوحشية والأجرام، حقيقي الواحد عايش حالة صدمة من القليل اللي بنشوفه ومش قادرة أستوعب هم نفسهم عايشي الكابوس ده أزاي ادام العالم كله اللي مش بس بيتفرج لأ ده بيدعم هذه المجازر".

مضيفة: "كنا بنشوف المشاهد في أفلام ومسلسلات وكنا بنسميهم خيال علمي لكنه اتحول لحقيقة ومش صدفة لأ ده تخطيط، أنا مش آسفة على بشاعة الفيديو اللي بيعكس حقيقة أبشع بكتير عايشنها إخواتنا في فلسطين، أنا آسفة على اللي بيحصل فيهم وآسفة على رد فعل العالم وآسفة على عدم القدرة للمساعدة واسفة على إننا عايشين أقذر حقبة فى تاريخ البشرية اللي ماعندهاش ريحة الإنسانية".

وتواصل الفنانة ريهام حجاج دعم القضية والشعب الفلسطيني ومحاولتها إنقاذ عدد من الأطفال الفلسطينيين الذين تعرضوا لإصابات خطيرة جراء القصف المتواصل على قطاع غزة.

يذكر أن آخر مشاركات الفنانة ريهام حجاج كانت بمسلسل "جميلة" وعرض ضمن موسم دراما رمضان الماضي.

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