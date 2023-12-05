نبيل الحلفاوي ينعى ناهد فريد شوقي ويستعيد ذكريات أول مقابلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

نعى الفنان نبيل الحلفاوي، المنتجة ناهد فريد شوقي التي رحلت عن عالمنا اليوم الثلاثاء.

ونشر "الحلفاوي" صورة المنتجة الراحلة عبر حسابه الرسمي على تطبيق "X" واستعاد خلاله ذكريات مقابلته لها أول مرة ولقائه بوالدها الفنان الراحل فريد شوقي ووالدتها الفنانة الراحلة هدي سلطان.

وعلق "الحلفاوي" قائلا: "من أول لقاء بها وكأننا عشرة عمر، نفس ماكان في لقائي الأول بأبويها الملك فريد شوقي والقديرة هدى سلطان، رحم الله الصديقة العزيزة والمنتجة المتميزة صاحبة (حديث الصباح والمساء) و(لن أعيش في جلباب أبي) ناهد فريد شوقي وصادق العزاء لابنتينا رانيا فريد شوقي وناهد السباعي وكل الأسرة الكريمة".

يذكر أن المنتجة ناهد فريد شوقي أنتجت أفلام: "حكمت المحكمة، البؤساء، امرأة آيلة للسقوط، الجريح، لقمة القاضي، لن أعيش في جلباب أبي، نونة الشعنونة، هيستيريا، 7 شارع السعادة، اللعبة الأمريكاني".