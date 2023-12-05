أول تعليق من أميرة أديب بعد أنباء مشاركتها في فيلم أمريكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبرًا عن انضمام الممثلة الشابة أميرة أديب لفريق عمل فيلم أمريكي بعنوان "No Nation" للمخرج الأمريكي جيفري ألمونت، وستقوم "أميرة" بتجسيد شخصية فتاة تمارس رياضة كرة القدم وهو ما استعدت له بالفعل وقيامها مؤخرًا بنشر مقاطع فيديوهات عبر استوري حسابها الرسمي على "انستجرام" وظهرت خلاله وهي تمارس الرياضة الشهيرة.

وردت "أميرة" على الخبر وأكدت اختيارها من قبل المخرج الأمريكي للمشاركة في فيلم أمريكي وعلقت قائلة: "على قد ما أنا مبسوطة إني قدرت أحقق حلم اشتغلت عليه وكان عندي من وأنا صغير على قد ما فيه مشاعر كتير مش قادرة أفهمها في وسط اللي بيحصل لأخواتنا الحاجة اللي مصبراني أو مفرحاني شوية هو أني بقي في منا كتير هناك وأني قادرة أبقي وسط شعوب مختلفة وأبقى سفيرة لبلادي وللوطن العربي".

واستكملت: "إن شاء الله أقدر أغير وجهة نظر الغرب أكتر وأكتر، مش عارفة اللي أنا بقوله دلوقتي ده ممكن يأثر على الفرصة دي، ازاي بس لو هبتدي أعمل أي حاجة فهبتديها من دلوقتي، والحمد لله محاطة بفريق عمل كامل أمريكاني ولكن مع الحق، آسفة اني للاسف بكتب بالفرانكو مبدئيًا ولكن عاوزة أعبر عن مشاعري بشكل أسرع".

أميرة أديب هي ابنة الفنانة منال سلامة والمخرج الكبير عادل أديب، شاركت في بطولة أكثر من عمل فني خلال الفترة الماضية، بينها: مسلسل نقل عام مع النجم الكبير محمود حميدة، ومسلسل مين قال؟ بطولة النجم جمال سليمان والممثل الشاب أحمد داش.