فيفي عبده تنعى ناهد فريد شوقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نعت الفنانة فيفي عبده، المنتجة ناهد فريد شوقي، التي رحلت اليوم الثلاثاء 5 ديسمبر الجاري.

ونشرت فيفي صورة الراحلة ناهد، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "إنا لله وإنا إليه راجعون وفاة المنتجة ناهد فريد شوقي الله يرحمها ويجعل مثواها الجنة يا رب ويصبر أهلها وأحبابها، خالص العزاء لأسرتها وبرجاء الدعاء لها بالرحمة والمغفرة".

وتوفيت صباح اليوم المنتجة ناهد فريد شوقي عن عمر يناهز الـ73 عاما.

وأعلنت الخبر الفنانة آية سماحة زوجة ابنها وكتبت عبر حسابها بموقع "فيسبوك"، :"لا حول ولا قوة الا بالله انتقلت إلى رحمة الله أمي التانية ناهد فريد شوقي إنا لله وإنا إليه راجعون".