شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة منى صفوت مؤسسة قسم الدراما والنقد المسرحى بجامعة عين شمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور أحمد مجاهد رئيس الهيئة العامة للكتاب الأسبق، وفاة الأستاذة الدكتورة منى صفوت، وعلق على صفحة التواصل الاجتماعى على الفيس بوك قائلا: توفيت إلى رحمة الله الأستاذة الدكتورة منى صفوت، مؤسسة قسم الدراما والنقد المسرحى بكلية الآداب جامعة عين شمس، والعزاء يوم الخميس بمسجد أبو بكر الصديق بمصر الجديدة.