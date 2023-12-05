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شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة منى صفوت مؤسسة قسم الدراما والنقد المسرحى بجامعة عين شمس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور أحمد مجاهد رئيس الهيئة العامة للكتاب الأسبق، وفاة الأستاذة الدكتورة منى صفوت، وعلق على صفحة التواصل الاجتماعى على الفيس بوك قائلا: توفيت إلى رحمة الله الأستاذة الدكتورة منى صفوت، مؤسسة قسم الدراما والنقد المسرحى بكلية الآداب جامعة عين شمس، والعزاء يوم الخميس بمسجد أبو بكر الصديق بمصر الجديدة.
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