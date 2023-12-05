شكرا لقرائتكم خبر عن كريم عبد العزيز ومجدي أبو عميرة يؤديان واجب العزاء فى أشرف عبد الغفور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ منذ قليل، عزاء الفنان الراحل أشرف عبد الغفور في مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد، والذي رحل من عالمنا مساء أول أمس الأحد، نتيجة تعرضه إلى حادث سير.

وتوافد عدد من أقارب وزملاء ريهام عبد الغفور على مسجد الشرطة، وذلك حتى يقدموا واجب العزاء لها في وفاة والدها الراحل، وكان فى مقدمتهم الفنان كريم عبد العزيز ، والفنان محمد أبو داود، المخرج مجدي أبو عميرة، الفنانة إيمان العاصي، الفنان أحمد عزمي، الفنان نسرين أمين.

وكانت الفنانة ريهام عبد الغفور، في مقدمة عزاء والدها في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وسط حالة كبيرة من الحزن التي سيطرت عليها، نتيجة تأثرها الشديد برحيل والدها.

رحل عبد الغفور عن عالمنا مساء أول أمس الأحد عن عمر يناهز 81 عامًا إثر حادث سير تعرض له بصحبة زوجته على طريق مصر الإسكندرية الصحراوى، وتوفى هو ونجت زوجته من الموت.

وشيعت جنازة الفنان الراحل أشرف عبد الغفور، بعد ظهر أمس الاثنين من مسجد الشرطة في الشيخ زايد، وسط حضور عدد كبير من الفنانين الذين حرصوا على علي المشاركة في الجنازة ومواساة ابنة الفنان الراحل، ريهام عبد الغفور التي تعيش صدمة كبيرة منذ معرفتها بخبر الوفاة أمس الأحد، ومن أبرز النجوم الذين شاركوا في الجنازة أحمد السقا، أحمد حلمى، مصطفي قمر، دنيا سمير غانم وزوجها الاعلامى رامى رضوان، أحمد السعدنى، حنان مطاوع، محمد رياض، دينا الشربينى.

وتواجد في الجنازة أيضًا ميرفت أمين، وفاء عامر، كريم فهمى، حمزة العيلى، حسام داغر، أحمد بدير، أشرف زكى، ايهاب فهمي، بسمة، حلا شيحة، هنا شيحة، سلوى محمد علي، سهير المرشدى، محمود الحديني، المخرج أحمد شفيق، محمد محمود عبد العزيز، المنتج محسن البغدادى، الاعلامى عمرو الليثى، إيمان العاصى، داليا البحيرى، بشرى، سيد رجب، ندا موسى، نهال عنبر، هدى رمزى، لقاء سويدان، المخرج أشرف فايق، منير مكرم، محمد علي رزق، محمود الحديني، محمد أبو داوود، المخرج أحمد صقر، فتوح أحمد، محمد الصاوى،

الفنان الراحل رحل قبل استكمال تصوير آخر أعماله الفنية "نقطة سودا" مع أحمد فهمى وناهد السباعى الذى يتم تصويره في العاصمة اللبنانية بيروت، اذ انتهى عبد الغفور من تصوير 80 % في أحداث دوره بالعمل ويتبقى له 20 % من ضمنهم مشاهد مهمة، وبدأ صناع المسلسل في وضع التصورات والاقتراحات حول معالجة باقى مشاهد الفنان الراحل أشرف عبد الغفور في العمل.