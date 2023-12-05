شكرا لقرائتكم خبر عن هنيدي وعمرو عبد الجليل وخالد زكي فى عزاء أشرف عبد الغفور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النجم محمد هنيدي، والنجم عمرو عبد الجليل ، والفنان القدير خالد زكي، على تقديم واجب العزاء في الفنان الكبير أشرف عبد الغفور والذي وافته المنية أمس إثر تعرضه لحادث سير. كما حرص علي الحضور كل من النجم كريم عبد العزيز، والفنان محمد أبو داود، المخرج مجدي أبو عميرة، الفنانة إيمان العاصي، الفنان أحمد عزمي، والفنانة نسرين أمين.

وكانت الفنانة ريهام عبد الغفور، في مقدمة عزاء والدها في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وسط حالة كبيرة من الحزن التي تسيطر عليها، نتيجة تأثرها الشديد برحيل والدها.

ورحل عبد الغفور عن عالمنا مساء أول أمس الأحد عن عمر يناهز 81 عامًا إثر حادث سير تعرض له بصحبة زوجته على طريق مصر الإسكندرية الصحراوى، توفى هو ونجت زوجته من الموت.

وشيعت جنازة الفنان الراحل أشرف عبد الغفور، بعد ظهر أمس الاثنين من مسجد الشرطة في الشيخ زايد، وسط حضور عدد كبير من الفنانين الذين حرصوا على علي المشاركة في الجنازة ومواساة ابنة الفنان الراحل، ريهام عبد الغفور التي تعيش صدمة كبيرة منذ معرفتها بخبر الوفاة أمس الأحد، ومن أبرز النجوم الذين شاركوا في الجنازة أحمد السقا، أحمد حلمى، مصطفي قمر، دنيا سمير غانم وزوجها الاعلامى رامى رضوان، أحمد السعدنى، حنان مطاوع، محمد رياض، دينا الشربينى.