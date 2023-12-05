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شكرا لقرائتكم خبر عن لبلبة وياسر جلال ونرمين الفقي فى عزاء أشرف عبد الغفور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قدم عدد من نجوم الفن واجب العزاء في الراحل أشرف عبد الغفور، حيث حضرت الفنانة الكبيرة لبلبة والنجم ياسر جلال والفنانة نرمين الفقي والفنانة ليلى عز العرب والفنانة فردوس عبد الحميد والمخرج محمد فاضل ، والفنانة رانيا محمود يس .
ورحل عبد الغفور عن عالمنا مساء أول أمس الأحد عن عمر يناهز 81 عامًا إثر حادث سير تعرض له بصحبة زوجته على طريق مصر الإسكندرية الصحراوى، وتوفى هو ونجت زوجته من الموت.
وشيعت جنازة الفنان الراحل أشرف عبد الغفور، بعد ظهر أمس الاثنين من مسجد الشرطة في الشيخ زايد، وسط حضور عدد كبير من الفنانين الذين حرصوا على علي المشاركة في الجنازة ومواساة ابنة الفنان الراحل، ريهام عبد الغفور التي تعيش صدمة كبيرة منذ معرفتها بخبر الوفاة أمس الأحد، ومن أبرز النجوم الذين شاركوا في الجنازة أحمد السقا، أحمد حلمى، مصطفي قمر، دنيا سمير غانم وزوجها الاعلامى رامى رضوان، أحمد السعدنى، حنان مطاوع، محمد رياض، دينا الشربينى.
وتواجد في الجنازة أيضًا ميرفت أمين، وفاء عامر، كريم فهمى، حمزة العيلى، حسام داغر، أحمد بدير، أشرف زكى، ايهاب فهمي، بسمة، حلا شيحة، هنا شيحة، سلوى محمد علي، سهير المرشدى، محمود الحديني، المخرج أحمد شفيق، محمد محمود عبد العزيز، المنتج محسن البغدادى، الاعلامى عمرو الليثى، إيمان العاصى، داليا البحيرى، بشرى، سيد رجب، ندا موسى، نهال عنبر، هدى رمزى، لقاء سويدان، المخرج أشرف فايق، منير مكرم، محمد علي رزق، محمود الحديني، محمد أبو داوود، المخرج أحمد صقر، فتوح أحمد، محمد الصاوى.
الفنان أشرف عبد الغفور، رحل قبل استكمال تصوير آخر أعماله الفنية "نقطة سودا" مع أحمد فهمى وناهد السباعى الذى يتم تصويره في العاصمة اللبنانية بيروت، اذ انتهى عبد الغفور من تصوير 80 % في أحداث دوره بالعمل ويتبقى له 20 % من ضمنهم مشاهد مهمة، وبدأ صناع المسلسل في وضع التصورات والاقتراحات حول معالجة باقى مشاهد الفنان الراحل أشرف عبد الغفور في العمل.
أحمد بدير
اشرف زكى وروجينا فى عزاء اشرف عبد الغفور
الفنان خالد النبوى
الفنان خالد زكى
الفنان طارق صبري
الفنان كريم عبد العزيز فى عزاء اشرف عبد الغفور
الفنان محمد ابو داوود فى عزاء اشرف عبد الغفور
الفنانة ريهام عبدالغفور فى عزاء والدها اشرف
الفنانة لبلة
الفنانة ماجدة زكى
المخرج مجدى ابو عميرة
ايمان العاصى
بكاء ريهام عبد الغفور فى عزاء والدها
بكاء ريهام عبد الغفور
تامر هجرس
توافد الحضور على عزاء اشرف عبد الغفور
جانب من عزاء الفنان الراحل أشرف عبد الغفور
حمدى الوزير فى عزاء أشرف عبد الغفور
داليا البحيرى تقدم واجب العزاء فى أشرف عبد الغفور
دنيا عبد العزيز وزوجها فى عزاء اشرف عبد الغفور
ريهام عبد الغفور تتلقى عزاء والدها
ريهام عبد الغفور فى عزاء والدها اشرف
ريهام عبد الغفور فى عزاء والدها
ريهام عبدالغفور
سيد رجب
عزاء اشرف عبد الغفور بمسجد الشرطة
عزاء اشرف عبد الغفور
عزاء الراحل اشرف عبد الغفور
عزاء الفنان اشرف عبد الغفور
عزاء الفنان أشرف عبد الغفور
كريم عبد العزيز وريهام عبد الغفور
لبلبة
لقاء سويدان فى عزاء ريهام عبد الغفور
محمد ابو داوود فى عزاء اشرف عبد الغفور
محمد ابو داوود يتلقى العزاء فى صديقه الراحل اشرف عبد الغفور
محمد العدل وريهام عبد الغفور فى عزاء والدها
محمد هنيدى فى عزاء أشرف عبد الغفور
ميرفت أمين ودنيا سمير غانم فى عزاء أشرف عبد الغفور
نسرين امين فى عزاء اشرف عبد الغفور
وزيرة الثقافة نفين الكيلانى (1)
وزيرة الثقافة نفين الكيلانى (2)
وزيرة الثقافة نفين الكيلانى (3)
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