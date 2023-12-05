بالفيديو- رامي جمال يحتفل بإحتلال "جيت متأخر" الترين رقم 1..وهذا هو الرقم الذي كسرته الأغنية

ميرنا وليد - بيروت - إحتفل الفنان المصري رامي جمال بنجاح أغنيته "جيت متأخر" وغحتلالها التريند الاول، حيث حققت الاغنية مشاهدات عالية في اقل من أسبوع عبر قناته الرسمية على يوتيوب، حيث كسرت الأغنية الـ 900 ألف مشاهدة.



وعلق رامي على الموضوع بالقول : "جيت متأخر ترند رقم ١ علي يوتيوب بفضل ربنا وحبكم شكرا من قلبي ليكم ".

"جيت متأخر" من كلمات محمد مصطفى ملك، الحان محمود أنور و توزيع محمد ياسر، وتقول كلماتها:

"لا جيت متأخر ايوه خلاص مابقاش نافع

روح بقا ليه راجع .. عايز ايه

بتقولي وحشتك و المفروض انا اكون عارف

لا تلاقيك فاضي قولت اراضيك

مش كنت طيب قولتها يا حبيبي في وقتها كان ممكن احسها

ده انا كنت في عرض كلمتين كانوا فارقوا شويتين

ده انا بصفى في ثانيتين

ما كنت قصادك و انت مشيت و قسيت جامد

ايوه نصيب وارد .. يمكن خير

بالعافيه طلعت بقلبي سليم فانا مش عايز

اي كلام خالص قولت كتير

مش كنت طيب قولتها يا حبيبي في وقتها كان ممكن احسها

ده انا كنت في عرض كلمتين كانوا فارقوا شويتين ده انا بصفى في ثانيتين".

