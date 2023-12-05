بالفيديو- بأجواء من السعادة وبخفة دم..لجين وأسيل عمران تخطفان القلوب من كواليس جلسة تصوير

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الإعلامية السعودية لجين عمران مقطع فيديو عبر حسابها الخصاص، ظهرت فيه إلى جانب شقيقتها الفنانة السعودية أسيل عمران في كواليس إحدى جلسات التصوير التي خضعتا لها، واظهر الفيديو لحظة جميلة وطريفة بين الأختين وخفة دمهما حيث قامتا بحركة طريفة لاخذ الصورة، لينهال عليهما الجمهور بالتعليقات معبرين عن حبهم لهما.



وكانت إلتقت لجين عمران، ضمن فعاليات سباق الفورمولا 1، في أبو ظبي، بالممثل التركي باريش أردوتش، الشهير بدور "عمر" في مسلسل "حب للإيجار".

وبدا الثنائي في مقطع فيديو إنتشر، وهما يستمتعان بحديث شيق، ويتفاعلان مع بعضهما البعض.

