بالأسود الساحر واللؤلؤ اللامع..غادة عبد الرازق بإطلالة ملكية وأناقة عالية - بالصور

ميرنا وليد - بيروت - سحرت الممثلة المصرية غادة عبد الرازق الجمهور بإطلالتها الرائعة من خلال صور نشرتها عبر حسابها الخاص، وتألقت غادة بفستان بقمة الأناقة باللون الأسود المخملي طويل ذات أكمام طويلة زين في منطقته الوسطا وكتفيه بسلاسل من اللؤلؤ، بالإضافة غلى ظهر مكسوف غطي بسلاسل من اللؤلؤ، وربطت غادة شعرها إلى الخلف على شكل كعكة مع مكياج مميز أظهرت من خلاله جمال وجهها.

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نشرت الممثلة المصرية غادة عبد الرازق صورة لمتابعيها، أعلنت فيها عن مشاركتها في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل 2024، بعمل يحمل اسم "صيد العقارب"، من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن.

وشاركت غادة متابعيها، صوراً ظهرت فيها برفقة فريق عمل المسلسل، أبرزهم رياض الخولي وسيمون وأحمد ماهر ومجدي بدر ومحمد علاء.

وعلقت عبد الرازق على الصور قائلة: "مسلسل صيد العقارب رمضان 2024 إن شاء الله، مع نجوم عظماء فى مصر والشرق الأوسط، دعواتكم لينا فضل".

