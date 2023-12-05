بالصور- بمناسب عيد ميلادها..آية سماحة تعايد والدتها بكلمات من التقدير والحب

ميرنا وليد - بيروت - عايدت الممثلة المصرية آية سماحة والدتها بمناسبة عيد ميلادها من خلال صور مليئة بالحب تجمعهما عبر حسابها الخاص، وعلقت عيلها بكلمات من التقدير قالت فيها:" يوم ميلاد سعيد للسيدة التي علمتني كل شيء أعرفه، عيد ميلاد سعيد للسيدة التي ادين لها بكل شيء، عيد ميلاد سعيد للسيدة التي جعلتني الشخص الذي أنا عليه اليوم".



وكانت شاركت آية سماحة متابعيها، عبارات التوعية حول مرض البوليميا، مستغلة دورها في مسلسل "حدث بالفعل، حكاية كاملة".

ووثقت آية تفاصيل معاناة المصابين بهذا المرض المعروف بإسم الشره المرضي العصبي.

ونشرت آية صوراً لشخصية كاملة التي تجسدها في المسلسل، والتي تعاني من هذا المرض، وأرفقتها بعبارة كشفت فيها عن بعض المعلومات عن هذه الحالة، وعن معاناة المصابين بهذا المرض.

وقالت آية: "مرض البوليميا، هو اضطراب في الأكل، يتميز بنمط مرضي من الأكل المفرط والتخلص من الطعام بواسطة القيء، أو استخدام المليّنات أو ممارسة الرياضة المفرطة".

وأضافت سماحة في رسالتها: "يُعاني من وجود صورة سلبية للجسم، وقلق مفرط بشأن الوزن والشكل الجسدي، ويمكن أن يكون له آثار صحية خطيرة على الجسم والنفسية، من بينها فقدان الوزن الشديد، اضطرابات الكهرليتات في الجسم، مشاكل في الهضم، واضطرابات في النوم والاكتئاب والقلق والأذى الجسدي والهلاوس".

