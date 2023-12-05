تامر حسني يصل عزاء الراحل أشرف عبدالغفور

ياسر رشاد - القاهرة - وصل الفنان تامر حسني، مكان عزاء الفنان القدير أشرف عبدالغفور، الذي فارق عالمنا مساء الأحد الماضي، بعد تعرضه لحادث سير في طريق الإسكندرية الصحراوي.

ويقام عزاء الفنان أشرف عبدالغفور الآن في مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد، حيث يتوافد الفنانين على مكان العزاء .

عزاء والد ريهام عبدالغفور

السينمائيين تنعي أشرف عبدالغفور

نعت نقابة السينمائيين، الفنان القدير أشرف عبدالغفور الذي رحل عن عالمنا مساء الأحد نتيجة حادث سير على الطريق الصحراوي .

وأصدرت السينمائيين بيانًا رسميًا تنعي خلاله الفنان أشرف عبدالغفور، وتضمن الآتي:" نشاطركم الأحزان في وفاة المغفور له بإذن الله الراحل الفنان أشرف عبدالغفور، الذي أثرى الحياة الفنية بالمديد من الأعمال المتميزة التي ساهمت في تشكيل الوجدان الإنساني في تاريخ المواقف الوطنية في مصرنا العزيز والوطن العربي ".

عزاء والد ريهام عبدالغفور

وأضاف البيان:" ندعو العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويُلهم الأسرة الفنية وأسرته الصبر والسلوان ".

وفاة الفنان أشرف عبدالغفور

غيب الموت الفنان القدير أشرف عبدالغفور، مساء الأحد بعد تعرضه لحادث سير مروع ما جعله يفقد حياته، وشُيعت جنازته اليوم بعد صلاة الظهر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

نقابة المهن التمثيلية تنعي أشرف عبدالغفور

نعت نقابة المهن التمثيلية، ببالغ الحزن والأسي، وفاة الفنان القدير أشرف عبدالغفور نقيب المهن التمثيلية الأسبق؛ والذي توفي أول أمس الأحد.

وتتقدم نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، ومجلس إدارة النقابة؛ بخالص التعازي لأسرة الراحل؛ داعين المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته؛ وأن يلهم أهله الصبر والسلوان؛ وإنا لله وانا اليه راجعون.

معلومات عن القدير أشرف عبدالغفور

ولد في مدينة المحلة الكبرى في عام 1942، حصل على دبلوم قسم التمثيل من المعهد العالي للفنون المسرحية في عام 1963.



بدأ العمل الفني من خلال المسرح في عام 1962 من خلال مسرحية (جلفدان هانم)، وتلاها بمسرحيات (سليمان الحلبي، ثلاث ليال، موتى بلا قبور، مصرع جيفارا، وطني عكا، النار والزيتون).



كما شارك سينمائيًا بعدد من الأفلام، منها: (الشيطان، رجال في المصيدة، صوت الحب، الشوارع الخلفية)، لكن أغلب عمله كان في التليفزيون، مع تخصصه في تقديم المسلسلات التاريخية والدينية، منها: (اﻹمام مالك، القضاء في اﻹسلام، وداعًا قرطبة، عمر بن عبد العزيز، هارون الرشيد، الليث بن سعد).