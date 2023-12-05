لأول مرة عالميا.. عرض الفيديو الدعائي لفيلم"أنف وثلاث عيون" بمهرجان البحر الأحمر

ياسر رشاد - القاهرة - روج مجموعة من أبطال فيلم "أنف وثلاث عيون" للفيديو الدعائي الأول للعمل، قبل ساعات من طرحه ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر، لأول مرة عالميا.

كشف المخرج أمير رمسيس خلال الفترة السابقة، إنه كان فى البداية شاعر بصعوبة لإعادة تقديم رواية "أنف وثلاث عيون" لإحسان عبد القدوس وتحويلها لفيلم.

تابع أمير رمسيس، فى تصريحات له: أنه بمجرد قراءة النسخة الأولى الذى قدمها له الكاتب وائل حمدي ، زالت كل مخاوفه وتحمس أكثر ، لأنها كتبت بسرد سينمائي مميز جدًا ، وهذا كان هدفه من البداية.معلقًا: كانت شاعر بصعوبة من فكرة تحويل الرواية لفيلم متماسك سينمائيًا .

أبطال فيلم أنف وثلاث عيون

الفيلم من بطولة النجوم ظافرعابدين وسلمى أبو ضيف، صبا مبارك ، جيهان الشماشرجي، صدقي صخر، سلوى محمد علي، نبيل ماهر، نور محمود.

أحداث فيلم أنف وثلاث عيون

وستدورالأحداث حول دكتور هاشم جراح التجميل، الذى لم يجد العلاقة العاطفية المناسبة له حتى وصل لسن الأربعينات،وفجأة يقابل الفتاة الذى يشعر أنه غير قادر على مقاومة حبها ، بالرغم فرق السن بينهما الذى يتخطى العشرون عام ، ثم تتفاقم الأحداث.