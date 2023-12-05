فن ومشاهير

لأول مرة عالميا.. عرض الفيديو الدعائي لفيلم"أنف وثلاث عيون" بمهرجان البحر الأحمر

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ياسر رشاد - القاهرة - روج مجموعة من أبطال فيلم "أنف وثلاث عيون" للفيديو الدعائي الأول للعمل، قبل ساعات من طرحه ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر، لأول مرة عالميا.

 

كشف المخرج أمير رمسيس خلال الفترة السابقة، إنه كان فى البداية شاعر بصعوبة لإعادة تقديم رواية "أنف وثلاث عيون" لإحسان عبد القدوس وتحويلها لفيلم. 

 

تابع أمير رمسيس، فى تصريحات له: أنه بمجرد قراءة النسخة الأولى الذى قدمها له الكاتب وائل حمدي ، زالت كل مخاوفه وتحمس أكثر ، لأنها كتبت بسرد سينمائي مميز جدًا ، وهذا كان هدفه من البداية.معلقًا: كانت شاعر بصعوبة من فكرة تحويل الرواية لفيلم متماسك سينمائيًا .

 

أبطال فيلم أنف وثلاث عيون

الفيلم  من بطولة النجوم ظافرعابدين وسلمى أبو ضيف، صبا مبارك ،  جيهان الشماشرجي، صدقي صخر، سلوى محمد علي، نبيل ماهر، نور محمود.

 

أحداث فيلم أنف وثلاث عيون

وستدورالأحداث حول دكتور هاشم جراح التجميل، الذى لم يجد العلاقة العاطفية المناسبة له حتى وصل لسن الأربعينات،وفجأة يقابل الفتاة الذى يشعر أنه غير قادر على مقاومة حبها ، بالرغم فرق السن بينهما الذى يتخطى العشرون عام ، ثم تتفاقم الأحداث.

فيلم أنف وثلاث عيون
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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