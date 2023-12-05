شكرا لقرائتكم خبر عن علا الشافعي وأحمد زاهر وكندة علوش فى عزاء أشرف عبد الغفور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الكاتبة الصحفية علا الشافعي رئيس تحرير الخليج 365 والفنان أحمد زاهر وابنته ليلى زاهر، والفنانة كندة علوش، والفنان عزوز عادل، والفنانة مادلين طبر، والمخرج تامر كرم، والفنانة مروة عيد، والفنانة ولاء الشريف، والفنان حسن عبد الله، والفنان عمرو عبد العزيز، والسيناريست عمرو محمود يس والفنان نضال الشافعي، على تقديم واجب العزاء في الفنان أشرف عبد الغفور.

ورحل عبد الغفور عن عالمنا مساء أول أمس الأحد عن عمر يناهز 81 عامًا إثر حادث سير تعرض له بصحبة زوجته على طريق مصر الإسكندرية الصحراوى، وتوفى هو ونجت زوجته من الموت.

وشيعت جنازة الفنان الراحل أشرف عبد الغفور، بعد ظهر أمس الاثنين من مسجد الشرطة في الشيخ زايد، وسط حضور عدد كبير من الفنانين الذين حرصوا على علي المشاركة في الجنازة ومواساة ابنة الفنان الراحل، ريهام عبد الغفور التي تعيش صدمة كبيرة منذ معرفتها بخبر الوفاة أمس الأحد، ومن أبرز النجوم الذين شاركوا في الجنازة أحمد السقا، أحمد حلمى، مصطفى قمر، دنيا سمير غانم وزوجها الاعلامى رامى رضوان، أحمد السعدنى، حنان مطاوع، محمد رياض، دينا الشربينى.

وتواجد في الجنازة أيضًا ميرفت أمين، وفاء عامر، كريم فهمى، حمزة العيلى، حسام داغر، أحمد بدير، أشرف زكى، ايهاب فهمي، بسمة، حلا شيحة، هنا شيحة، سلوى محمد علي، سهير المرشدى، محمود الحديني، المخرج أحمد شفيق، محمد محمود عبد العزيز، المنتج محسن البغدادى، الاعلامى عمرو الليثى، إيمان العاصى، داليا البحيرى، بشرى، سيد رجب، ندا موسى، نهال عنبر، هدى رمزى، لقاء سويدان، المخرج أشرف فايق، منير مكرم، محمد علي رزق، محمود الحديني، محمد أبو داوود، المخرج أحمد صقر، فتوح أحمد، محمد الصاوى.

الفنان أشرف عبد الغفور رحل قبل استكمال تصوير آخر أعماله الفنية "نقطة سودا" مع أحمد فهمى وناهد السباعى الذى يتم تصويره في العاصمة اللبنانية بيروت، إذ انتهى من تصوير 80 % من أحداث دوره بالعمل ويتبقى له 20 % من ضمنها مشاهد مهمة، وبدأ صناع المسلسل في وضع التصورات والاقتراحات حول معالجة باقى مشاهد الفنان الراحل في العمل.