شكرا لقرائتكم خبر عن هاني رمزي وماجد المصري وخالد سليم في عزاء الراحل أشرف عبد الغفور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد من الفنانين على تقديم واجب العزاء في الراحل أشرف عبد الغفور والذي وافته المنية أمس ، ومنهم الفنان هاني رمزي ، والفنان محمد محمود والفنان ماجد المصري والفنان خالد سليم والفنان وليد فواز والفنان محمد جمعة والفنانة أمل رزق والفنانة هالة صدقي والدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون ، والفنانة اميرة العايدي .

ورحل عبد الغفور عن عالمنا مساء أول أمس الأحد عن عمر يناهز 81 عامًا إثر حادث سير تعرض له بصحبة زوجته على طريق مصر الإسكندرية الصحراوى، وتوفى هو ونجت زوجته من الموت.

وشيعت جنازة الفنان الراحل أشرف عبد الغفور، بعد ظهر أمس الاثنين من مسجد الشرطة في الشيخ زايد، وسط حضور عدد كبير من الفنانين الذين حرصوا على علي المشاركة في الجنازة ومواساة ابنة الفنان الراحل، ريهام عبد الغفور التي تعيش صدمة كبيرة منذ معرفتها بخبر الوفاة أمس الأحد، ومن أبرز النجوم الذين شاركوا في الجنازة أحمد السقا، أحمد حلمى، مصطفي قمر، دنيا سمير غانم وزوجها الاعلامى رامى رضوان، أحمد السعدنى، حنان مطاوع، محمد رياض، دينا الشربينى.