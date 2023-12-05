بالصور- تحت عنوان الأنوثة والجمال..سينتيا خليفة تتألق بفستان السود رائع

ميرنا وليد - بيروت - خطفت الممثلة اللبنانية سينتيا خليفة أنظار الجمهور بلوك رائع خلال مشاركتها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، وشاركت سينتيا صور لها عبر حسابه الخاص، ظهرت فيها بفستان رائع باللون الاسود ضيق متوسط الطول ذات أكمام قصيرة طرز إليه الجلد الاسود اللامع من الكتفين حتى منطقة الصدر، وتركت سينتيا شعرها منسدلاً على كتفيها مع مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها.



وكانت سينتيا شاركت مقطع فيديو لها، عبرت فيه عن إنزعاجها من النظرات الغريبة التي توجه إليها عندما تكون في الأماكن العامة، ومن عدم شعور الأشخاص الذين ينظرون إليها هكذا بأنهم يزعجونها، وقالت إن هذا الأمر لا يحدث معها فقط، بل مع كل النساء، وإن هناك مجموعة كبيرة من الأشخاص الذين ينظرون إلى المرأة بشكل غريب وغير أخلاقي.

وكانت شاركت الممثلة اللبنانية سينتيا خليفة صوراً لها، لاقت تفاعلاً كبيراً من المتابعين، والسبب كان عفويتها في إطلالاتها، حيث ظهرت بخفة ظل، ما دفع المتابعين للتعبير عن محبتهم لها.

