والدة أمل علم الدين اللبنانية على السجادة الحمراء.. وأناقتها البالغة تخطف الأنظار

ميرنا وليد - بيروت - أطلت المحامية اللبنانية، وزوجة الممثل العالمي جورج كلوني، أمل علم الدين على السجادة الحمراء، وخطفت الأنظار في حفل توزيع جوائز الموضة لعام 2023 الذي أقيم في قاعة ألبرت الملكية بلندن.



وقد رافقتها هذه المرة والدتها الإعلامية اللبنانيّة بارعة علم الدين، وتصدرت الترند بجمالها وأناقتها الواضحين.

يذكر أنه وفي حال قررت البحث عن حسابات جورج كلوني وزوجته أمل علم الدين على السوشيال ميديا، لن تجدهما، والسبب غريب!

فقد صرح الممثل العالمي سابقاً: "أحب أن أتناول مشروباً في الليل، يمكنني بسهولة أن أقول شيئاً غبياً، ولا أعتقد أيضاً أنك بحاجة إلى أن تسمعه. لا أعتقد أن مات ديمون أو براد بيت أو أنا نرغب في مشاركة أفكارنا في 140 حرفاً عند الساعة 3 صباحاً".

وإختارت زوجته أمل كلوني عدم إنشاء حساب خاص لها، إلا أنها لم تقدم سبب محدد لهذه لعدم قيامها بهذه الخطوة.