من خلال البرومو الرسمي..سلمى أبو ضيف تشوق الجمهور لفيلمها الجيديد "أنف وثلاث عيون"

ميرنا وليد - بيروت - طرحت الممثلة المصرية سلمى أبو ضيف البرومو التشويقي الاول لأحدث أعمالها وهو فيلم يحمل إسم "أنف وثلاث عيون" عبر حسابها الخاص، وشوقت سلمى الجمهور لهذا العمل معلقةً على المنشور وكاشفةً عن موعد عرضه الأول بالقول : "‎الإعلان التشويقي لفيلم أنف وثلاث عيون، عن رواية الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس، وعرضه العالمي الأول في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي يوم الأربعاء 6 ديسمبر".



وفي وقت سابٌ، عايدت سلمى أبو ضيف الممثل التونسي ظافر العابدين من خلال فيديو جمعهما في كواليس تصوير آخر الأعمال التي شاركا فيها سوياً، فيلم "أنف وثلاث عيون"، وعلقت سلمى على الفيديو بكلمات وجهتها لـ ظافر قالت له فيها: "يوم ميلاد سعيد، الكثير من الحب والإحترام لك صديقي العزيز".

