بالصور- أحمد الفيشاوي يبدأ التحضير لأحدث اعماله "بنقدر ظروفك"..إليكم التفاصيل

ميرنا وليد - بيروت - بدأ الفنان المصري أحمد الفيشاوي بالتحضير لدوره الجديد في عمل يحمل إسم "بنقدر ظروفك"، حيث نشر الفيشاوي صور له وهو يقرأ نص الفيلم، وعلق عليه بالقول : "بسم الله الرحمن الرحيم.

. بدأنا بروڤات الترابيزه فيلم بنقدر ظروفك، تآني فيلم مع صديقي العزيز الأستاذ أيمن مكرم بعد نجاح فيلم يوم و ليله .. إنشاءالله يعجبكم ، تأليف : سمير النيل، إخراج : أيمن مكرم".

كما وكشف الفيشاوي عن أبطال العمل حيث سيشارك إلى جانبه كلم الممثلين نسرين طافش ، محمد محمود، محمود حافظ ، عارفة عبد الرسول، ابرام سمير، طاهر ابو ليلة.

