ميرنا وليد - بيروت - بدأ الفنان المصري أحمد الفيشاوي بالتحضير لدوره الجديد في عمل يحمل إسم "بنقدر ظروفك"، حيث نشر الفيشاوي صور له وهو يقرأ نص الفيلم، وعلق عليه بالقول : "بسم الله الرحمن الرحيم.
. بدأنا بروڤات الترابيزه فيلم بنقدر ظروفك، تآني فيلم مع صديقي العزيز الأستاذ أيمن مكرم بعد نجاح فيلم يوم و ليله .. إنشاءالله يعجبكم ، تأليف : سمير النيل، إخراج : أيمن مكرم".
كما وكشف الفيشاوي عن أبطال العمل حيث سيشارك إلى جانبه كلم الممثلين نسرين طافش ، محمد محمود، محمود حافظ ، عارفة عبد الرسول، ابرام سمير، طاهر ابو ليلة.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور- أحمد الفيشاوي يبدأ التحضير لأحدث اعماله "بنقدر ظروفك"..إليكم التفاصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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