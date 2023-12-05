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حضور فني لافت في عزاء الراحل أشرف عبدالغفور (صور)

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ياسر رشاد - القاهرة - شهد عزاء الفنان الراحل أشرف عبدالغفور، حضورًا فنيا لافتًا، والذي أقيم منذ ساعات قليلة في مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد.

 

وحرص عدد كبير من نجوم الفن على تقديم واجب العزاء في وفاة أشرف عبدالغفور، وأبرزهم: خالد النبوي، محمد ممدوح، ميرفت أمين، دنيا عبدالعزيز، محمد هنيدي، كريم عبدالعزيز، بوسي وابنتها مي نور الشريف، مي عمر وزوجها محمد سامي، لبلبة، صلاح عبدالله، كريم محمود عبدالعزيز، ، مجدي كامل، تامر حسني،  ماجدة زكي، سيد رجب، تامر حبيب ، وآخرون .

عزاء أشرف عبدالغفور

فارق عالمنا الأحد الماضي، الفنان القدير أشرف عبدالغفور، نتيجة تعرضه لحادث سير مروع أثناء ذهابه لمنزل ابنته ريهام .

 

السينمائيين تنعي أشرف عبدالغفور

نعت نقابة السينمائيين، الفنان القدير أشرف عبدالغفور الذي رحل عن عالمنا مساء الأحد نتيجة حادث سير على الطريق الصحراوي .

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عزاء أشرف عبدالغفور

وأصدرت السينمائيين بيانًا رسميًا تنعي خلاله الفنان أشرف عبدالغفور، وتضمن الآتي:" نشاطركم الأحزان في وفاة المغفور له بإذن الله الراحل الفنان أشرف عبدالغفور، الذي أثرى الحياة الفنية بالمديد من الأعمال المتميزة التي ساهمت في تشكيل الوجدان الإنساني في تاريخ المواقف الوطنية في مصرنا العزيز والوطن العربي ".

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عزاء أشرف عبدالغفور

وأضاف البيان:" ندعو العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويُلهم الأسرة الفنية وأسرته الصبر والسلوان ".

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عزاء أشرف عبدالغفور

وفاة الفنان أشرف عبدالغفور

غيب الموت الفنان القدير أشرف عبدالغفور، مساء  الأحد بعد تعرضه لحادث سير مروع ما جعله يفقد حياته، وشُيعت جنازته أمس الإثنين بعد صلاة الظهر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

 

نقابة المهن التمثيلية تنعي أشرف عبدالغفور

نعت نقابة المهن التمثيلية، ببالغ الحزن والأسي، وفاة الفنان القدير أشرف عبدالغفور نقيب المهن التمثيلية الأسبق؛ والذي توفي أول أمس الأحد.

 

وتتقدم نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، ومجلس إدارة النقابة؛ بخالص التعازي لأسرة الراحل؛ داعين المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته؛ وأن يلهم أهله الصبر والسلوان؛ وإنا لله وانا اليه راجعون.

 

معلومات عن القدير أشرف عبدالغفور

ولد في مدينة المحلة الكبرى في عام 1942، حصل على دبلوم قسم التمثيل من المعهد العالي للفنون المسرحية في عام 1963.
 

بدأ العمل الفني من خلال المسرح في عام 1962 من خلال مسرحية (جلفدان هانم)، وتلاها بمسرحيات (سليمان الحلبي، ثلاث ليال، موتى بلا قبور، مصرع جيفارا، وطني عكا، النار والزيتون). 
 

كما شارك سينمائيًا بعدد من الأفلام، منها: (الشيطان، رجال في المصيدة، صوت الحب، الشوارع الخلفية)، لكن أغلب عمله كان في التليفزيون، مع تخصصه في تقديم المسلسلات التاريخية والدينية، منها: (اﻹمام مالك، القضاء في اﻹسلام، وداعًا قرطبة، عمر بن عبد العزيز، هارون الرشيد، الليث بن سعد).

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عزاء أشرف عبدالغفور

 

 

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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