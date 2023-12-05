محمد ثروت يسخر من انقطاع الإنترنت بطريقة كوميدية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

سخر الفنان محمد ثروت بطريقة كوميدية على انقطاع خدمة الإنترنت الأرضي ونشر صورة من مسلسل "في ال لا لا لاند" والذي كان يجسد خلاله أحد ممثلي خدمة العملاء لإحدى شركات الاتصالات ومحاولة مساعدة عدد من العملاء لعودة خدمة الإنترنت.

وظهر "ثروت" في المشهد الشهير وهو يتواصل مع أحد العملاء وشكواه من مواصلة انقطاع خدمة الإنترنت ليطلب منه قائلا: "أقفل الراوتر وافتحه تاني" وهو الأمر المعتاد من معظم ممثلي خدمة العملاء وعلق على الصورة قائلا: "هو إيه الحكاية يا صيع الراوتر قرب يبوظ مني".

وتصدر هاشتاج "الإنترنت الأرضي" تطبيق "X" خلال الساعات القليلة الماضية ورافق الهاشتاج عدد من مقاطع الفيديوهات الخاصة بعدد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية والتي تطرقت في قصتها لانقطاع خدمة الإنترنت منها مشهد الفنان أحمد مكي من فيلم "طير أنت"، ومشهد الفنان عمرو سعد من مسلسل "يونس ولد فضة" ولاقت الفيديوهات رواجًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشف الفنان محمد ثروت مؤخرًا انضمامه لفريق عمل الجزء الثامن من مسلسل "الكبير أوي" بطولة الفنان أحمد مكي والمقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2024.

يذكر أن محمد ثروت يشارك ببطولة فيلم "التجربة المكسيكية" وسط نخبة من نجوم السينما المصرية وهم الفنان عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، ندى موسي، أحمد فتحي، محمود حافظ، تأليف محمد محرز ومحمود حمدان، وإخراج شادي علي والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.