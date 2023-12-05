أشرف زكي يكشف عن سبب عدم حضور ناهد السباعي جنازة والدتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

غابت الفنانة ناهد السباعي عن جنازة والدتها المنتجة ناهد فريد شوقي التي رحلت عن عالمنا أمس الاثنين وشيع جثمانها اليوم الثلاثاء من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد وسط تساؤلات عن سبب عدم تواجد ابنتها الفنانة ناهد السباعي عن الجنازة.

وأكد الفنان أشرف زكي في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365" أن ناهد تصور حاليًا مسلسل في لبنان وكان من المفترض أن تحضر جنازة والدتها إلا أنها لم تستطع اللحاق بحجز طائرتها ومن المقرر أن تغادر الأراضي اللبنانية مساء اليوم الثلاثاء لحضور العزاء الذي تم الإعلان عن إقامته مساء يوم الخميس المقبل في الشيخ زايد.

وشيع جثمان المنتجة ناهد فريد شوقي ظهر اليوم الثلاثاء من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد وسط حضور عدد كبير من النجوم والإعلاميين، الفنان أشرف زكي، الفنانة رانيا فريد شوقي، الفنانة ناهد السباعي، نرمين الفقي، بشرى، داليا البحيري، أحمد جمال سعيد، سامح الصريطي، وغيرهم من النجوم.

يذكر أن المنتجة ناهد فريد شوقي أنتجت أفلام: "حكمت المحكمة، البؤساء، امرأة آيلة للسقوط، الجريح، لقمة القاضي، لن أعيش في جلباب أبي، نونة الشعنونة، هيستيريا، 7 شارع السعادة، اللعبة الأمريكاني".