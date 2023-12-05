مهرجان الجونة ينعى المنتجة ناهد فريد شوقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نعت إدارة مهرجان الجونة السينمائي الدولي، المنتجة الكبيرة ناهد فريد شوقي، التي وافتها المنية اليوم عن عمر يناهز ٧٣ عاما

وجاء في البيان: "ينعي مهرجان الجونة السينمائي، بكل حزن وأسى، المنتجة ناهد فريد شوقي، والتي رحلت عن عالمنا اليوم، عن عمر 73 عامًا"

وتابع البيان: "ناهد من عائلة فنية عريقة، فهي ابنة الراحلان فريد شوقي وهدى سلطان، وأرملة المخرج مدحت السباعي، ووالدة الممثلة ناهد السباعي، وأخت الممثلة رانيا فريد شوقي"

وأضاف: "وإلى جانب جذورها الفنية الممتدة، نجحت ناهد في وضع بصمتها الخاصة والإسهام بقوة، من خلال عملها كمنتجة، في أعمال سينمائية ودرامية هامة. خالص تعازينا لأسرة الراحلة ولكل أسرة الفن المصري والعربي"