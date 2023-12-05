أبوبكر شوقي عن "هجان": شرف لي العمل مع فنانين سعوديين.. وتوترت قبل هذا المشهد

محمد اسماعيل - القاهرة - جدة- منى الموجي:

أقام مهرجان البحر الأحمر السينمائي، اليوم الثلاثاء ٥ ديسمبر، مؤتمرا صحفيا لفريق فيلم "هجان"، أداره أنطوان خليفة مدير البرنامج السينمائي العربي والكلاسيكي لمهرجان البحر الأحمر السينمائي.

شهد المؤتمر حضور المخرج أبو بكر شوقي، المنتج محمد حفظي، ومن الأبطال إبراهيم الحساوي، عبدالمحسن النمر، شيماء الطيب، وتولين.

وقال شوقي "سباق الجمال معروف في السعودية وغير معروف في الدول العربية، وعندما عرض علي حفظي الفيلم وجدتها فرصة للتعريف بهذا السباق، وتعاونت خلاله مع فنانين جزء منهم صاعد وجزء مخضرمين، وشرف لي العمل مع فنانين سعوديين".

وتابع "كان عندنا بروفات كتير وتناقشنا كثيرا قبل التصوير، والفنانين ضحوا كثيرا عشان يطلعوا بالشكل اللي طلعوا بيه".

وكشف أبو بكر شوقي عن ظهور القلق عليه قبل أحد المشاهد، ما جعل الفنان عبدالمحسن النمر يسأله عن سبب توتره، مضيفا "كنت أحمل الهم، قلت له إن عليه النوم في مكان تواجد الجمال، ونفذ على طول دون تساؤل، وأنا أحترم الممثلين الذين لا يسألون في مثل هذه الأمور، وليس لديهم متطلبات زيادة، وعندما يتفاعل ممثل مع أي طلب حتى لو كان غريب او صعب، تكون بالنسبة لي نقطة احترام كبيرة جدا".

واستكمل "أردنا الحديث في الفيلم عن سباق الجمال بطريقة فلكلورية أكثر، قدمنا الشكل التراثي الذي كان موجودا من قبل".

وعن معرفته بهذا العالم من قبل، قال أبو بكر شوقي "كنت لفترة من حياتي في منطقة وادي رمل واقتربت من هذا العالم، كذلك سمعت مقترحات وطريقة كلام كل القصص المرتبطة بالجمال والسباق ونشوة الفوز".

وشدد مخرج "هجان" على وجود قصدية في الابتعاد عن الزمان والمكان، كما أنه لا يحب استخدام التكنولوجيا في الأفلام".

وعن اختيار الموسيقار أمين بوحافة، أوضح "من البداية وعنده تاريخ طويل في الوطن العربي، والتعاون معه كان من احسن التعاونات التي قمت بها في حياتي، وهو حرص على استخدم آلات من السعودية".

"هجان" إخراج أبو بكر شوقي - بطولة: عمر العطاوي- عزام نمر- عبدالمحسن النمر- شيماء الطيب - إبراهيم الحساوي- محمد هلال – ماجد زهير سمان (منتج) – محمد حفظي (منتج).