تولين بربود: دوري في "هجان" صعب.. وعزام نمر: شخصيتي بالفيلم استفزتني

محمد اسماعيل - القاهرة - جدة- منى الموجي:

قالت الفنانة الشابة تولين بربود، إنها خافت، عندما تم عرض فيلم هجان عليها، للمشاركة في بطولته.

وأضافت في مؤتمر صحفي أقيم الثلاثاء ٥ ديسمبر، بعد يوم من عرض الفيلم في مهرجان البحر الأحمر السينمائي: "الدور صعب وبعيد عني تماما لكن أحببت ان أخوض التحدي".

وقال الممثل عزام نمر "لم أتردد في قبول فيلم (هجان) لعوامل كثيرة، الشخصية استفزتني كثيرا وأثارت اهتمامي، والمشروع كان تم الاعتناء به والجودة الفنية به عالية، ويضم أسماء لنجوم كبار".

الفيلم إخراج أبو بكر شوقي - بطولة: عمر العطاوي- عزام نمر- عبدالمحسن النمر- شيماء الطيب - إبراهيم الحساوي- محمد هلال – ماجد زهير سمان (منتج) – محمد حفظي (منتج).