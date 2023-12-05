منتج "هجان": قدمنا قطعة فنية و"الجميع اشتغل بقلبه"

محمد اسماعيل - القاهرة - جدة- منى الموجي:

قال المنتج ماجد زهير، إن الاختيار وقع على المخرج أبو بكر شوقي لإخراج فيلم هجان، لأنهم احتاجوا مخرجا يضع من روحه في الكتابة، حتى ولو لم يكن يعرف عالم سباق الجمال.

وتابع في مؤتمر صحفي أقيم ضمن فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي "حتى لو لم يعرف في الجمال يتعلم، والكل كان بيشتغل من القلب، وطلع عندي قطعة فنية".

"هجان" هو مغامرة وقصة مؤثرة، تدور حول الرابط العميق الذي يمكن أن يتطور بين الإنسان والحيوان. "مطر" هو أصغر فرد في عائلة سعودية من فرسان الجمال. عندما يسقط شقيقه خلال سباق ويقتل، يتعيّن عليه أن ينتقل للعيش مع العائلة في المدينة، بينما يتم بيع جمله الخاص "حفارة" لأكل لحمه. ولكن عوض أن يبيع جمله، يصبح فارسًا بنفسه، ويعمل لدى بارون سباق قاسٍ، إلى أن يجبر هو و"حفارة" على الهرب معًا، فيقومان برحلة تهدد حياتهما عبر الصحراء بحثًا عن الحرية وحياة أفضل. تم تصوير "هجان" بمعظم أحداثه في "تبوك" على الساحل الغربي للمملكة العربية السعودية.

الفيلم إخراج أبو بكر شوقي - بطولة: عمر العطاوي- عزام نمر- عبدالمحسن النمر- شيماء الطيب - إبراهيم الحساوي- محمد هلال – ماجد زهير سمان (منتج) – محمد حفظي (منتج).