عبدالمحسن النمر: مخرج "هجان" الحالة الإنسانية عنده عالية وبحثت عن تجربة مكتملة

محمد اسماعيل - القاهرة - جدة- منى الموجي:

قال الفنان السعودي عبدالمحسن النمر، إن الفترة السابقة شهدت حراكا كبيرا في المملكة العربية السعودية.

وتابع عبدالمحسن في مؤتمر صحفي أقيم اليوم الثلاثاء ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي "في الفترة السابقة كان فيه حراك عالي في الفن وكان فيه عشوائية واجتهادات شخصية، لكن هذا النص فيه حرفية أكثر على كل المستويات، ولقائي مع أستاذ ابو بكر شوقي كان فيه الكثير من الحذر، خاصة وأن لي إرث تليفزيوني، والسينما عالم مختلف بالنسبة لي، وكنت ابحث عن تجربة فيها حالة من الاكتمال".

وتابع عبدالمحسن النمر "كان لقاؤنا غريب بعض الشيء، وفي أول مقابلة لن يكن عندي أي خلفية عنه، وهذا تقصير مني ووجدت الحالة الإنسانية عنده عالية جدا، وطلب مني مشاهدة فيلمه (يوم الدين)".

وكشف عن مخاوفه بسبب عدم معرفته بالمخرج أبو بكر شوقي، خاصة وأن فيلم مثل "هجان" صعب، موضحا "الجمل سيمثل وهناك طفل وصحراء، لكن بمجرد انتهائي من مشاهدة فيلم (يوم الدين) اتصلت وقلت له أنا معكم" .

"هجان" هو مغامرة وقصة مؤثرة، تدور حول الرابط العميق الذي يمكن أن يتطور بين الإنسان والحيوان. "مطر" هو أصغر فرد في عائلة سعودية من فرسان الجمال. عندما يسقط شقيقه خلال سباق ويقتل، يتعيّن عليه أن ينتقل للعيش مع العائلة في المدينة، بينما يتم بيع جمله الخاص "حفارة" لأكل لحمه. ولكن عوض أن يبيع جمله، يصبح فارسًا بنفسه، ويعمل لدى بارون سباق قاسٍ، إلى أن يجبر هو و"حفارة" على الهرب معًا، فيقومان برحلة تهدد حياتهما عبر الصحراء بحثًا عن الحرية وحياة أفضل. تم تصوير "هجان" بمعظم أحداثه في "تبوك" على الساحل الغربي للمملكة العربية السعودية.

الفيلم إخراج أبو بكر شوقي - بطولة: عمر العطاوي- عزام نمر- عبدالمحسن النمر- شيماء الطيب - إبراهيم الحساوي- محمد هلال – ماجد زهير سمان (منتج) – محمد حفظي (منتج).