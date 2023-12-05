إبراهيم الحساوي: أجواء "هجان" كانت رائعة وأبوبكر شوقي صديق الممثلين

محمد اسماعيل - القاهرة - جدة- منى الموجي:

وصف الفنان الكبير إبراهيم الحساوي، الاجواء العامة لفيلم "هجان" بالرائعة جدا.

وتابع في مؤتمر صحفي أقيم في فندق الريتز كارلتون ضمن فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان البحر الأحمر السينمائي: "أبو بكر شوقي صديق الممثلين ويحبهم، يمكن يقصد بالظروف الصعبة الحالة الجوية"، لافتا إلى أن أيام تصويره كانت أقل، لكنه استمتع جدا رغم الظروف "ورولا ناصر سخرت كل إمكانيات ناخد راحتنا أثناء التصوير".

"هجان" هو مغامرة وقصة مؤثرة، تدور حول الرابط العميق الذي يمكن أن يتطور بين الإنسان والحيوان. "مطر" هو أصغر فرد في عائلة سعودية من فرسان الجمال. عندما يسقط شقيقه خلال سباق ويقتل، يتعيّن عليه أن ينتقل للعيش مع العائلة في المدينة، بينما يتم بيع جمله الخاص "حفارة" لأكل لحمه. ولكن عوض أن يبيع جمله، يصبح فارسًا بنفسه، ويعمل لدى بارون سباق قاسٍ، إلى أن يجبر هو و"حفارة" على الهرب معًا، فيقومان برحلة تهدد حياتهما عبر الصحراء بحثًا عن الحرية وحياة أفضل. تم تصوير "هجان" بمعظم أحداثه في "تبوك" على الساحل الغربي للمملكة العربية السعودية.

الفيلم إخراج أبو بكر شوقي - بطولة: عمر العطاوي- عزام نمر- عبدالمحسن النمر- شيماء الطيب - إبراهيم الحساوي- محمد هلال – ماجد زهير سمان (منتج) – محمد حفظي (منتج).