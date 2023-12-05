"شارموفرز" يطرح أغنية بترجمة عبرية دعمًا للقضية الفلسطينية: "مات الكلام اللي بينا دم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

طرح فريق "شارموفرز" أحدث أغانيه هذا العام بعنوان "رسالة" دعمًا للقضية والشعب الفلسطيني وذلك عبر قناته الرسمية على "يوتيوب" إلى جانب صفحاتهم المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، الأغنية كلمات وألحان أحمد بهاء.

وتقول كلمات الأغنية

ريحة الدم فاحت واستبحتوه ومش فارق لكم طفل مرأه شيخ غلام

مات الكلام اللى بيننا دم

فار البركان العقل اتجن

مؤمن برب العالمين احنا مش شايلين الهم

انتوا اللي شايلين الذنب

كله مكتوب كله معروف ومن زمان رفع القلم

سقيتوا الارض بالألم هتحصدوها بالندم

والعين عليكوا من شعوب الله

ونرجع الارض بالعلَم

ولاد العم زودتوها وجاي عليكوا غم

اه يا غلابة قلبنا مات شيعنا جنازة اوسخ من ١٠٠ دبابة

يا شعوب ولاَده جايلنا استدعا عشان فى إباده

ولاد الكدابة بنفوسنا الغلابة نجيبكوا الارض قلوب سدادة

بيخافوا لو اتجمعنا و الصوت واحد لا يتجزأ

بيخافوا من ابن شهيد بينادى و يحارب قبل ما يتعزا

بيخافوا من ٦ و ٧ لما نكَبر و نعظم لما بنهدى و نتبسم

بيخافوا لما بنتلثم

لو عينى فى عينك اوعى تسلم ولا تيجى تتكلم

ايمانى زاد ومسلِم وانت الخوف فى عينك و مبلم

اصل انا عمرى ما بتذل انت اللى بتتسول

لو عجبك اللحن خده و كمل

بالمرصاد بالمرصاد القرد بيفهم لغة الضاد (اللغة العربية )

بالمرصاد بالمرصاد القرد بيخاف من لغة الضاد (اللغة العربية )

طيارة بتزن

لاتاتة بتون

كما رافق كلمات الأغنية ترجمة باللغة العبرية في محاولة لإيصال رسالة الأغنية بالشكل المطلوب للكيان الصهيوني والمجتمع الغربي الداعم للمجازر التي تحدث في قطاع غزة واسط استشهاد المئات من المدنيين.

وتلقي الأغنية رواجًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي وإشادات بمستوى الأغنية وبالأخص ترجمة كلمات الأغنية للغة العبرية وعلقوا قائلين: "فكرة الترجمة ممتازة، غزة تحت القصف، تحفة".