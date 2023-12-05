شكرا لقرائتكم خبر عن زينة ولقاء الخميسى وهنادى مهنا فى عزاء والدة علياء صبحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد من النجمات على حضور عزاء والدة المطربة علياء صبحي المقام فى مسجد الشرطة بزايد، ومن النجمات اللاتى حضرن زينة ولقاء الخميسى وزوجها الكابتن محمد عبد المنصف والفنانة هنادى مهنا، كما حضر الكاتب الصحفى خالد صلاح وزوجته الإعلامية شريهان أبو الحسن.

وأعلنت مؤخرا علياء صبحى وفاة والدتها من خلال منشور على حسابها بموقع "إنستجرام" حيث كتبت: "إنا لله وإنا إليه راجعون يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلى في عبادي وادخلي جنتي.. انتقلت إلى رحمة الله أمي الحبية بعد صراع مع المرض، برجاء الدعاء لها، ربنا يرحمها ويغفرلها ويدخلها الفردوس الأعلى ويصبرنا على فراقها".

يذكر أن علياء صبحى اكتشفها النجم تامر حسنى وقدمها لتغنى معه في ديو أغنية "اطمن" التي حقق نجاحا كبيرا، وكانت الأغنية هى ضمن أغانى ألبوم "اخترت صح" الذى تم إصداره عام 2010، وبعدها طرحت عاليا أكثر من أغنية منها، أغنية "روق علينا" على طريقة الفيديو كليب من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع جلال الحمداوي، وإخراج بسمة بوسيل.

وطرحت علياء صبحى أيضاً أغنية بعنوان "أنا حظك"، من كلمات محمد نصار، وألحان مدين، وتوزيع أحمد عادل، وآخر أعمالها الغنائية "بطلنا" من كلمات إيهاب عبد العظيم، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع وسام عبد المنعم.