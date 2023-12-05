شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عدوية بعد طرح أغنية "قبطان سفينتى": اللى جاى مفاجآت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب النجم محمد عدوية عن سعادته بردود الأفعال التي تلقاها على أغنيته الجديدة "قبطان سفينتى" التى طرحها مؤخرا وحققت نجاحا كبيرا، وقال في تصريحات لـ"الخليج 365":" الحمد لله تلقيت ردود أفعال كبيرة على الأغنية وإشادات من داخل الوسط الفني وخارجه"، مشيرا إلى أنه يحرص على تقديم كل ماهو جديد في المزيكا.

وأضاف في تصريحاته انه خلال الفترة المقبلة يطرح أغانى على طريقة السينجل وتحمل عدد من المفاجآت.

وطرح النجم محمد عدوية أغنيته الجديدة التي تحمل اسم "قبطان سفينتى" على موقع يوتيوب ومنصات الأغاني، والأغنية من كلمات مهاب الجزائرى وتوزيع وألحان مونتى.

وأعرب مؤخرًا النجم محمد عدوية عن سعادته بردود الأفعال التي تلقاها على أغنية "أرض غزة" تضامنًا مع أحداث فلسطين، مشيرًا إلى أنه قدم تلك الأغنية من أجل دعم فلسطين وهذا أقل ما يقدمه لهذا الشعب العظيم.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": ربنا يكون في عون أهالينا في غزة وما يحدث هناك من قتل وتشرد أطفال، وكلنا متأثرين بالمشاهد الصعبة التي نراها على شاشات التليفزيون".