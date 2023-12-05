شكرا لقرائتكم خبر عن الجمعية الأمريكية الكندية تعلن عن ترشيحات جوائز النقاد لـ عام 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الجمعية الأمريكية الكندية عن ترشيحاتها لأفضل الأعمال خلال العام، على أن يقام جوائز خاصة لهذا العام فى 14 يناير من العام المقبل 2024. ولها قائمة الترشيحات: أفضل مسلسل درامي: - مسلسل "لوكي" - مسلسل "التاج" - مسلسل "الخلافة" - مسلسل "الدبلوماسي" - مسلسل "The Last of Us" - مسلسل "The Morning Show" - مسلسل "Star Trek: Strange New Worlds" - مسلسل "Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty" أفضل مسلسل كوميدي : - مسلسل "باري" - مسلسل "الدب" - مسلسل "تقلص" - مسلسل "وجه البوكر" - مسلسل "كلاب الحجز" - مسلسل "مدرسة أبوت الابتدائية" - مسلسل "The Marvelous Mrs. Maisel" - مسلسل "ماذا نفعل في الظل" أفضل مسلسل قصير: - مسلسل "لحم بقري" - مسلسل "فارجو" - مسلسل "ضوء صغير" - مسلسل "الحب والموت" - مسلسل "رفقاء المسافرون" - مسلسل "دروس في الكيمياء" - مسلسل "Daisy Jones & the Six" - مسلسل "جريمة قتل في نهاية العالم" أفضل فيلم تليفزيوني : - فيلم "The Caine Mutiny Court-Martial" - فيلم "Finestkind" - فيلم "قضية السيد مونك الأخيرة: فيلم راهب" - فيلم "لن ينقذك أحد" - فيلم "سيدة الاختبار" - فيلم "واقع" أفضل ممثل مباشر في مسلسل درامي: - كيران كولكين "الخلافة" - توم هيدلستون "لوك" - تيموثي أوليفانت "مبرر: المدينة البدائية" - بيدرو باسكال "The Last of Us" - رامون رودريغيز "ويل ترينت" - جيرمي سترونق "الخلافة" أفضل ممثل مساعد في مسلسل درامي: - خالد عبدالله "التاج" - كرودوب بيلي "عرض الصباح" - رون سيفاس جونز "الحقيقة تقال" - ماثيو ماكفادين "الخلافة" - كي هوي كوان "لوكي" - روفوس سيويل "الدبلوماسي" أفضل ممثلة رئيسية في مسلسل درامي: - جينفير أنيستون "عرض الصباح" - أونجانو إليس "مبرر: المدينة البدائية" - بيلا رامزي "آخرنا" - كيري راسل "الدبلوماسي" - ساره سنوك "الخلافة" - ريز ويذرسبون "عرض الصباح" أفضل ممثلة مساعدة في مسلسل درامي: - نيكول بيهاري "عرض الصباح" - إليزابيث ديبيكي "التاج" - وفاء دي مارتينو "Loki" - سيليا روز جودينج "ستار تريك: عوالم جديدة غريبة" - كارين بيتمان "برنامج الصباح" - كريستينا ريتشي "السترات الصفراء" أفضل ممثل مباشر في مسلسل كوميدي: - بيل حيدر "باري" - ستيف مارتن "جرائم القتل فقط في المبنى" - كيفان نوفاك "ماذا نفعل في الظل" - درو تارفر "The Other Two" - جيرمي ألين وايت "الدب" - ديفارو وون تاي "كلاب الحجز" أفضل ممثل رئيسي في مسلسل كوميدي : - راشيل بروسناهان "السيدة الرائعة ميسيل" - كوينتا برونسون "مدرسة أبوت الابتدائية" - أيو ادبيري "الدب" - بريدجيت إيفريت "Somebody Somewhere" - ديفري جاكوبس "حجز الكلاب" - ناتاشا ليون "وجه البوكر" أفضل نموذج في نطاق مسلسل أو فيلم مخصص للتليفزيون: مات بومر - رفاق المسافرين توم هولاند - الغرفة المزدحمة ديفيد أويلو - رجال القانون: باس ريفز طوني شلهوب – القضية الأخيرة للسيد مونك: فيلم راهب كيفر ساذرلاند - محكمة تمرد كاين العسكرية ستيفن يون - لحم البقر أفضل ممثلة في مسلسل نطاق أو فيلم مخصص للتليفزيون: كايتلين ديفر - لن ينقذك أحد بري لارسون – دروس في الكيمياء بيل باولي – ضوء صغير سيدني سويني – واقع جونو تيمبل - فارجو علي وونج - لحم بقري أفضل مساعد مساعد في مسلسل أو فيلم مخصص للتليفزيون: جوناثان بيلي – رفاق المسافرين تايلور كيتش – مسكن للألم جيسي بليمونز - الحب والموت لويس بولمان – دروس في الكيمياء ليف شرايبر – ضوء صغير جاستن ثيرو – سباكي البيت الأبيض أفضل مساعدة ممثلة في مسلسل أو فيلم مخصص للتليفزيون: ماريا بيلو - لحم البقر بيلي بوليت – ضوء صغير ويلا فيتزجيرالد – سقوط بيت آشر أجا نعومي كينج – دروس في الكيمياء ماري ماكدونيل – سقوط بيت آشر كاميلا موروني – ديزي جونز والستة أفضل سلسلة بـ لغة أجنبية صفقة (باراماونت+) المجد (نيتفليكس) الأمهات الطيبات (هولو) مترجم الصمت (هولو) لوبين (نيتفليكس) فتاة القناع (نيتفليكس) متحرك (هولو) أفضل سلسلة رسوم متحركة بلوي (ديزني+) بوبس برجر (فوكس) هارلي كوين (إتش بي أو | ماكس) سكوت بيلجريم ينطلق (Netflix) ستار تريك: الطوابق السفلية (باراماونت+) حب الشباب (إتش بي أو | ماكس) أفضل برنامج حواري عرض جراهام نورتون (بي بي سي أمريكا) جيمي كيميل لايف! (اي بي سي) عرض كيلي كلاركسون (إن بي سي) الليلة الماضية مع جون أوليفر (HBO | ماكس) في وقت متأخر من الليل مع سيث مايرز (إن بي سي) العرض المتأخر مع ستيفن كولبيرت (سي بي إس) أفضل برنامج كوميدي خاص: مايك بيربيجليا: الرجل العجوز والمسبح (نيتفليكس) أليكس بورستين: الكورسيهات وبدلات المهرج (فيديو رئيسي) جون إيرلي: الآن أكثر من أي وقت مضى (HBO | ماكس) جون مولاني: بيبي جي (Netflix) تريفور نوح: أين كنت (Netflix)واندا سايكس – أنا فنانة (Netflix)

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز