فن ومشاهير

الجمعية الأمريكية الكندية تعلن عن ترشيحات جوائز النقاد لـ عام 2023

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت الجمعية الأمريكية الكندية عن ترشيحاتها لأفضل الأعمال خلال العام، على أن يقام جوائز خاصة لهذا العام فى 14 يناير من العام المقبل 2024.

 

ولها قائمة الترشيحات:

 

أفضل مسلسل درامي:

- مسلسل "لوكي"

- مسلسل "التاج"

- مسلسل "الخلافة"

- مسلسل "الدبلوماسي"

- مسلسل "The Last of Us"

- مسلسل "The Morning Show"

- مسلسل "Star Trek: Strange New Worlds"

- مسلسل "Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty"

 

 

أفضل مسلسل كوميدي :

- مسلسل "باري"

- مسلسل "الدب"

- مسلسل "تقلص"

- مسلسل "وجه البوكر"

- مسلسل "كلاب الحجز"

- مسلسل "مدرسة أبوت الابتدائية"

- مسلسل "The Marvelous Mrs. Maisel"

- مسلسل "ماذا نفعل في الظل" 

 

 

أفضل مسلسل قصير:

- مسلسل "لحم بقري"

- مسلسل "فارجو"

- مسلسل "ضوء صغير"

- مسلسل "الحب والموت"

- مسلسل "رفقاء المسافرون"

- مسلسل "دروس في الكيمياء"

- مسلسل "Daisy Jones & the Six"

- مسلسل "جريمة قتل في نهاية العالم"

 

 

أفضل فيلم تليفزيوني :

- فيلم "The Caine Mutiny Court-Martial"

- فيلم "Finestkind"

- فيلم "قضية السيد مونك الأخيرة: فيلم راهب"

- فيلم "لن ينقذك أحد"

- فيلم "سيدة الاختبار"

- فيلم "واقع"

 

 

أفضل ممثل مباشر في مسلسل درامي:

- كيران كولكين "الخلافة" 

- توم هيدلستون "لوك"

- تيموثي أوليفانت "مبرر: المدينة البدائية"

- بيدرو باسكال "The Last of Us"

- رامون رودريغيز "ويل ترينت"

- جيرمي سترونق "الخلافة"

 

 

أفضل ممثل مساعد في مسلسل درامي:

- خالد عبدالله "التاج" 

- كرودوب بيلي "عرض الصباح"

- رون سيفاس جونز "الحقيقة تقال"

- ماثيو ماكفادين "الخلافة"

- كي هوي كوان "لوكي"

- روفوس سيويل "الدبلوماسي"

 

 

أفضل ممثلة رئيسية في مسلسل درامي:

- جينفير أنيستون "عرض الصباح"

- أونجانو إليس "مبرر: المدينة البدائية"

- بيلا رامزي "آخرنا" 

- كيري راسل "الدبلوماسي"

- ساره سنوك "الخلافة"

- ريز ويذرسبون "عرض الصباح"

 

 

أفضل ممثلة مساعدة في مسلسل درامي:

- نيكول بيهاري "عرض الصباح"

- إليزابيث ديبيكي "التاج" 

- وفاء دي مارتينو "Loki"

- سيليا روز جودينج "ستار تريك: عوالم جديدة غريبة"

- كارين بيتمان "برنامج الصباح"

- كريستينا ريتشي "السترات الصفراء"

 

 

أفضل ممثل مباشر في مسلسل كوميدي:

- بيل حيدر "باري" 

- ستيف مارتن "جرائم القتل فقط في المبنى"

- كيفان نوفاك "ماذا نفعل في الظل"

- درو تارفر "The Other Two"

- جيرمي ألين وايت "الدب"

- ديفارو وون تاي "كلاب الحجز"

 

 

أفضل ممثل رئيسي في مسلسل كوميدي :

- راشيل بروسناهان "السيدة الرائعة ميسيل"

- كوينتا برونسون "مدرسة أبوت الابتدائية"

- أيو ادبيري "الدب"

- بريدجيت إيفريت "Somebody Somewhere" 

- ديفري جاكوبس "حجز الكلاب"

- ناتاشا ليون "وجه البوكر"

 

 

أفضل نموذج في نطاق مسلسل أو فيلم مخصص للتليفزيون:

مات بومر - رفاق المسافرين

توم هولاند - الغرفة المزدحمة 

ديفيد أويلو - رجال القانون: باس ريفز

طوني شلهوب – القضية الأخيرة للسيد مونك: فيلم راهب

كيفر ساذرلاند - محكمة تمرد كاين العسكرية 

ستيفن يون - لحم البقر

 

 

أفضل ممثلة في مسلسل نطاق أو فيلم مخصص للتليفزيون:

كايتلين ديفر - لن ينقذك أحد

بري لارسون – دروس في الكيمياء

بيل باولي – ضوء صغير

سيدني سويني – واقع

جونو تيمبل - فارجو

علي وونج - لحم بقري

 

 

أفضل مساعد مساعد في مسلسل أو فيلم مخصص للتليفزيون:

جوناثان بيلي – رفاق المسافرين

تايلور كيتش – مسكن للألم

جيسي بليمونز - الحب والموت

لويس بولمان – دروس في الكيمياء

ليف شرايبر – ضوء صغير

جاستن ثيرو – سباكي البيت الأبيض

 

 

أفضل مساعدة ممثلة في مسلسل أو فيلم مخصص للتليفزيون:

ماريا بيلو - لحم البقر

بيلي بوليت – ضوء صغير

ويلا فيتزجيرالد – سقوط بيت آشر

أجا نعومي كينج – دروس في الكيمياء

ماري ماكدونيل – سقوط بيت آشر

كاميلا موروني – ديزي جونز والستة

 

 

أفضل سلسلة بـ لغة أجنبية

صفقة (باراماونت+)

المجد (نيتفليكس)

الأمهات الطيبات (هولو)

مترجم الصمت (هولو)

لوبين (نيتفليكس)

فتاة القناع (نيتفليكس)

متحرك (هولو)

 

 

أفضل سلسلة رسوم متحركة

بلوي (ديزني+)

بوبس برجر (فوكس)

هارلي كوين (إتش بي أو | ماكس)

سكوت بيلجريم ينطلق (Netflix)

ستار تريك: الطوابق السفلية (باراماونت+)

حب الشباب (إتش بي أو | ماكس)

 

 

أفضل برنامج حواري

عرض جراهام نورتون (بي بي سي أمريكا)

جيمي كيميل لايف! (اي بي سي)

عرض كيلي كلاركسون (إن بي سي)

الليلة الماضية مع جون أوليفر (HBO | ماكس)

في وقت متأخر من الليل مع سيث مايرز (إن بي سي)

العرض المتأخر مع ستيفن كولبيرت (سي بي إس) 

 

 

أفضل برنامج كوميدي خاص:

مايك بيربيجليا: الرجل العجوز والمسبح (نيتفليكس)

أليكس بورستين: الكورسيهات وبدلات المهرج (فيديو رئيسي)

جون إيرلي: الآن أكثر من أي وقت مضى (HBO | ماكس)

جون مولاني: بيبي جي (Netflix)

تريفور نوح: أين كنت (Netflix)واندا سايكس – أنا فنانة (Netflix)

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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