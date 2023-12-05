شكرا لقرائتكم خبر عن الجمعية الأمريكية الكندية تعلن عن ترشيحات جوائز النقاد لـ عام 2023 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت الجمعية الأمريكية الكندية عن ترشيحاتها لأفضل الأعمال خلال العام، على أن يقام جوائز خاصة لهذا العام فى 14 يناير من العام المقبل 2024.
ولها قائمة الترشيحات:
أفضل مسلسل درامي:
- مسلسل "لوكي"
- مسلسل "التاج"
- مسلسل "الخلافة"
- مسلسل "الدبلوماسي"
- مسلسل "The Last of Us"
- مسلسل "The Morning Show"
- مسلسل "Star Trek: Strange New Worlds"
- مسلسل "Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty"
أفضل مسلسل كوميدي :
- مسلسل "باري"
- مسلسل "الدب"
- مسلسل "تقلص"
- مسلسل "وجه البوكر"
- مسلسل "كلاب الحجز"
- مسلسل "مدرسة أبوت الابتدائية"
- مسلسل "The Marvelous Mrs. Maisel"
- مسلسل "ماذا نفعل في الظل"
أفضل مسلسل قصير:
- مسلسل "لحم بقري"
- مسلسل "فارجو"
- مسلسل "ضوء صغير"
- مسلسل "الحب والموت"
- مسلسل "رفقاء المسافرون"
- مسلسل "دروس في الكيمياء"
- مسلسل "Daisy Jones & the Six"
- مسلسل "جريمة قتل في نهاية العالم"
أفضل فيلم تليفزيوني :
- فيلم "The Caine Mutiny Court-Martial"
- فيلم "Finestkind"
- فيلم "قضية السيد مونك الأخيرة: فيلم راهب"
- فيلم "لن ينقذك أحد"
- فيلم "سيدة الاختبار"
- فيلم "واقع"
أفضل ممثل مباشر في مسلسل درامي:
- كيران كولكين "الخلافة"
- توم هيدلستون "لوك"
- تيموثي أوليفانت "مبرر: المدينة البدائية"
- بيدرو باسكال "The Last of Us"
- رامون رودريغيز "ويل ترينت"
- جيرمي سترونق "الخلافة"
أفضل ممثل مساعد في مسلسل درامي:
- خالد عبدالله "التاج"
- كرودوب بيلي "عرض الصباح"
- رون سيفاس جونز "الحقيقة تقال"
- ماثيو ماكفادين "الخلافة"
- كي هوي كوان "لوكي"
- روفوس سيويل "الدبلوماسي"
أفضل ممثلة رئيسية في مسلسل درامي:
- جينفير أنيستون "عرض الصباح"
- أونجانو إليس "مبرر: المدينة البدائية"
- بيلا رامزي "آخرنا"
- كيري راسل "الدبلوماسي"
- ساره سنوك "الخلافة"
- ريز ويذرسبون "عرض الصباح"
أفضل ممثلة مساعدة في مسلسل درامي:
- نيكول بيهاري "عرض الصباح"
- إليزابيث ديبيكي "التاج"
- وفاء دي مارتينو "Loki"
- سيليا روز جودينج "ستار تريك: عوالم جديدة غريبة"
- كارين بيتمان "برنامج الصباح"
- كريستينا ريتشي "السترات الصفراء"
أفضل ممثل مباشر في مسلسل كوميدي:
- بيل حيدر "باري"
- ستيف مارتن "جرائم القتل فقط في المبنى"
- كيفان نوفاك "ماذا نفعل في الظل"
- درو تارفر "The Other Two"
- جيرمي ألين وايت "الدب"
- ديفارو وون تاي "كلاب الحجز"
أفضل ممثل رئيسي في مسلسل كوميدي :
- راشيل بروسناهان "السيدة الرائعة ميسيل"
- كوينتا برونسون "مدرسة أبوت الابتدائية"
- أيو ادبيري "الدب"
- بريدجيت إيفريت "Somebody Somewhere"
- ديفري جاكوبس "حجز الكلاب"
- ناتاشا ليون "وجه البوكر"
أفضل نموذج في نطاق مسلسل أو فيلم مخصص للتليفزيون:
مات بومر - رفاق المسافرين
توم هولاند - الغرفة المزدحمة
ديفيد أويلو - رجال القانون: باس ريفز
طوني شلهوب – القضية الأخيرة للسيد مونك: فيلم راهب
كيفر ساذرلاند - محكمة تمرد كاين العسكرية
ستيفن يون - لحم البقر
أفضل ممثلة في مسلسل نطاق أو فيلم مخصص للتليفزيون:
كايتلين ديفر - لن ينقذك أحد
بري لارسون – دروس في الكيمياء
بيل باولي – ضوء صغير
سيدني سويني – واقع
جونو تيمبل - فارجو
علي وونج - لحم بقري
أفضل مساعد مساعد في مسلسل أو فيلم مخصص للتليفزيون:
جوناثان بيلي – رفاق المسافرين
تايلور كيتش – مسكن للألم
جيسي بليمونز - الحب والموت
لويس بولمان – دروس في الكيمياء
ليف شرايبر – ضوء صغير
جاستن ثيرو – سباكي البيت الأبيض
أفضل مساعدة ممثلة في مسلسل أو فيلم مخصص للتليفزيون:
ماريا بيلو - لحم البقر
بيلي بوليت – ضوء صغير
ويلا فيتزجيرالد – سقوط بيت آشر
أجا نعومي كينج – دروس في الكيمياء
ماري ماكدونيل – سقوط بيت آشر
كاميلا موروني – ديزي جونز والستة
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