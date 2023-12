شكرا لقرائتكم خبر عن الجمعية الأمريكية الكندية تعلن عن ترشيحات جوائز النقاد لـ عام 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الجمعية الأمريكية الكندية عن ترشيحاتها لأفضل الأعمال خلال العام، على أن يقام جوائز خاصة لهذا العام فى 14 يناير من العام المقبل 2024.

ولها قائمة الترشيحات:

أفضل مسلسل درامي:

- مسلسل "لوكي"

- مسلسل "التاج"

- مسلسل "الخلافة"

- مسلسل "الدبلوماسي"

- مسلسل "The Last of Us"

- مسلسل "The Morning Show"

- مسلسل "Star Trek: Strange New Worlds"

- مسلسل "Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty"

أفضل مسلسل كوميدي :

- مسلسل "باري"

- مسلسل "الدب"

- مسلسل "تقلص"

- مسلسل "وجه البوكر"

- مسلسل "كلاب الحجز"

- مسلسل "مدرسة أبوت الابتدائية"

- مسلسل "The Marvelous Mrs. Maisel"

- مسلسل "ماذا نفعل في الظل"

أفضل مسلسل قصير:

- مسلسل "لحم بقري"

- مسلسل "فارجو"

- مسلسل "ضوء صغير"

- مسلسل "الحب والموت"

- مسلسل "رفقاء المسافرون"

- مسلسل "دروس في الكيمياء"

- مسلسل "Daisy Jones & the Six"

- مسلسل "جريمة قتل في نهاية العالم"

أفضل فيلم تليفزيوني :

- فيلم "The Caine Mutiny Court-Martial"

- فيلم "Finestkind"

- فيلم "قضية السيد مونك الأخيرة: فيلم راهب"

- فيلم "لن ينقذك أحد"

- فيلم "سيدة الاختبار"

- فيلم "واقع"

أفضل ممثل مباشر في مسلسل درامي:

- كيران كولكين "الخلافة"

- توم هيدلستون "لوك"

- تيموثي أوليفانت "مبرر: المدينة البدائية"

- بيدرو باسكال "The Last of Us"

- رامون رودريغيز "ويل ترينت"

- جيرمي سترونق "الخلافة"

أفضل ممثل مساعد في مسلسل درامي:

- خالد عبدالله "التاج"

- كرودوب بيلي "عرض الصباح"

- رون سيفاس جونز "الحقيقة تقال"

- ماثيو ماكفادين "الخلافة"

- كي هوي كوان "لوكي"

- روفوس سيويل "الدبلوماسي"

أفضل ممثلة رئيسية في مسلسل درامي:

- جينفير أنيستون "عرض الصباح"

- أونجانو إليس "مبرر: المدينة البدائية"

- بيلا رامزي "آخرنا"

- كيري راسل "الدبلوماسي"

- ساره سنوك "الخلافة"

- ريز ويذرسبون "عرض الصباح"

أفضل ممثلة مساعدة في مسلسل درامي:

- نيكول بيهاري "عرض الصباح"

- إليزابيث ديبيكي "التاج"

- وفاء دي مارتينو "Loki"

- سيليا روز جودينج "ستار تريك: عوالم جديدة غريبة"

- كارين بيتمان "برنامج الصباح"

- كريستينا ريتشي "السترات الصفراء"

أفضل ممثل مباشر في مسلسل كوميدي:

- بيل حيدر "باري"

- ستيف مارتن "جرائم القتل فقط في المبنى"

- كيفان نوفاك "ماذا نفعل في الظل"

- درو تارفر "The Other Two"

- جيرمي ألين وايت "الدب"

- ديفارو وون تاي "كلاب الحجز"

أفضل ممثل رئيسي في مسلسل كوميدي :

- راشيل بروسناهان "السيدة الرائعة ميسيل"

- كوينتا برونسون "مدرسة أبوت الابتدائية"

- أيو ادبيري "الدب"

- بريدجيت إيفريت "Somebody Somewhere"

- ديفري جاكوبس "حجز الكلاب"

- ناتاشا ليون "وجه البوكر"

أفضل نموذج في نطاق مسلسل أو فيلم مخصص للتليفزيون:

مات بومر - رفاق المسافرين

توم هولاند - الغرفة المزدحمة

ديفيد أويلو - رجال القانون: باس ريفز

طوني شلهوب – القضية الأخيرة للسيد مونك: فيلم راهب

كيفر ساذرلاند - محكمة تمرد كاين العسكرية

ستيفن يون - لحم البقر

أفضل ممثلة في مسلسل نطاق أو فيلم مخصص للتليفزيون:

كايتلين ديفر - لن ينقذك أحد

بري لارسون – دروس في الكيمياء

بيل باولي – ضوء صغير

سيدني سويني – واقع

جونو تيمبل - فارجو

علي وونج - لحم بقري

أفضل مساعد مساعد في مسلسل أو فيلم مخصص للتليفزيون:

جوناثان بيلي – رفاق المسافرين

تايلور كيتش – مسكن للألم

جيسي بليمونز - الحب والموت

لويس بولمان – دروس في الكيمياء

ليف شرايبر – ضوء صغير

جاستن ثيرو – سباكي البيت الأبيض

أفضل مساعدة ممثلة في مسلسل أو فيلم مخصص للتليفزيون:

ماريا بيلو - لحم البقر

بيلي بوليت – ضوء صغير

ويلا فيتزجيرالد – سقوط بيت آشر

أجا نعومي كينج – دروس في الكيمياء

ماري ماكدونيل – سقوط بيت آشر

كاميلا موروني – ديزي جونز والستة

أفضل سلسلة بـ لغة أجنبية

صفقة (باراماونت+)

المجد (نيتفليكس)

الأمهات الطيبات (هولو)

مترجم الصمت (هولو)

لوبين (نيتفليكس)

فتاة القناع (نيتفليكس)

متحرك (هولو)

أفضل سلسلة رسوم متحركة

بلوي (ديزني+)

بوبس برجر (فوكس)

هارلي كوين (إتش بي أو | ماكس)

سكوت بيلجريم ينطلق (Netflix)

ستار تريك: الطوابق السفلية (باراماونت+)

حب الشباب (إتش بي أو | ماكس)

أفضل برنامج حواري

عرض جراهام نورتون (بي بي سي أمريكا)

جيمي كيميل لايف! (اي بي سي)

عرض كيلي كلاركسون (إن بي سي)

الليلة الماضية مع جون أوليفر (HBO | ماكس)

في وقت متأخر من الليل مع سيث مايرز (إن بي سي)

العرض المتأخر مع ستيفن كولبيرت (سي بي إس)

أفضل برنامج كوميدي خاص:

مايك بيربيجليا: الرجل العجوز والمسبح (نيتفليكس)

أليكس بورستين: الكورسيهات وبدلات المهرج (فيديو رئيسي)

جون إيرلي: الآن أكثر من أي وقت مضى (HBO | ماكس)

جون مولاني: بيبي جي (Netflix)

تريفور نوح: أين كنت (Netflix)واندا سايكس – أنا فنانة (Netflix)