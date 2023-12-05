بلوك رياضي رائع..أصالة كامل تستعرض رشاقتها خلال تمارينها الرياضية

ميرنا وليد - بيروت - تألقت مقدمة البرامج وعارضة الأزياء والممثلة المصرية أصالة كامل بأخر ظهور لها من النادي الرياضي من خلال صور ومقاطع فيديو شاركتها مع الجمهور إستعرضت فيها رشاقة جسمها و التمارين الرياضية التي تقوم بها للحفاظ على جسمها بهذا القوام، وإرتدت اصالة توب ضيق باللون الاسود ذات أكمام قصيرو مع سروال رياضي باللون الرمادي ضيق.



وفي وقت سابق، أطلت مقدمة البرامج وعارضة الأزياء والممثلة المصرية أصالة كامل على الجمهور بلوك شتوي رائع نال إعجاب الجمهور حيث ظهرت مرتديةً سترة واسعة باللون البنيمع شال أسود لفته حول رقبتها وسروال أسود واسع مع حذاء ضخم من الجلد، وإعتمدت تسرية مميزة لشعرها القصير مع مكياج أظهرت من خلاله جمال وجهها.