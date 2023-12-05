- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة هيا مرعشلي صور قديمة لها من اعمال شاركت فيها في السابق وعندما كانت صغيرة و من بينها مسلسل "جلسات نسائية" الذي شاركت فيه عندما كان عمرها 13 سنة، وكان لنشر هذه الصور سبب، وهو الرد على صورة نشرتها أحد الصفحات تظهر من خلالها شكل هيا في السابق وهي سمينة، لترد هيا بالقول :"صار الف حدا با عتلي هاد البوست زعلانين مشاني ،وانا بقلكن لا تزعلوا .
. مو مهم صدقوني عالم بدها تنشر أي خبر او صورة بدون ما تبحث وتعرف الحقيقة بس لتنتشر اكثر،انا بعرف حالي وهاد المهم ويلي بتابعني من وقت كان عمري ١٣ سنة بمسلسل جلسات نسائية كمان بيعرفني".
وتابعت هيا بالقول: "التجميل وانك تهتمي بحالك مو عيب العيب انك تخلق فكرة وصورة كاذبة لتثبت لنفسك وللعالم شي مو حقيقي".
كانت هذه تفاصيل خبر هيا مرعشلي برد ناري على نشر صور قديمة مزيفة لها..إليكم التفاصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.