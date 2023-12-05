هيا مرعشلي برد ناري على نشر صور قديمة مزيفة لها..إليكم التفاصيل

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة هيا مرعشلي صور قديمة لها من اعمال شاركت فيها في السابق وعندما كانت صغيرة و من بينها مسلسل "جلسات نسائية" الذي شاركت فيه عندما كان عمرها 13 سنة، وكان لنشر هذه الصور سبب، وهو الرد على صورة نشرتها أحد الصفحات تظهر من خلالها شكل هيا في السابق وهي سمينة، لترد هيا بالقول :"صار الف حدا با عتلي هاد البوست زعلانين مشاني ،وانا بقلكن لا تزعلوا .

. مو مهم صدقوني عالم بدها تنشر أي خبر او صورة بدون ما تبحث وتعرف الحقيقة بس لتنتشر اكثر،انا بعرف حالي وهاد المهم ويلي بتابعني من وقت كان عمري ١٣ سنة بمسلسل جلسات نسائية كمان بيعرفني".

وتابعت هيا بالقول: "التجميل وانك تهتمي بحالك مو عيب العيب انك تخلق فكرة وصورة كاذبة لتثبت لنفسك وللعالم شي مو حقيقي".



