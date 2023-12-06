للمرة الثالثة | إيقاف ريهام سعيد من الظهور على شاشات التليفزيون… والسبب؟

كتب امير فتحي في الأربعاء 6 ديسمبر 2023 12:51 صباحاً - تصدرت الإعلامية ريهام سعيد مواقع البحث علي منصات السوشيال ميديا وذلك بسبب إعلان نقابة الإعلاميين المصرية، برئاسة طارق سعدة، منع الإعلامية ريهام سعيد من الظهور على الشاشات بسبب مخالفتها قوانين النقابة.

أزمة ريهام سعيد

أكد رئيس النقابة أن النقابة تنظر حالياً في الشكوى المقدمة ضد ريهام من قبل قناة “الشمس” الفضائية لمخالفتها التعاقد المبرم بينهما، ولتعاقدها في الوقت نفسه مع قناة “هي”، والظهور على شاشتها، حسب تصريحاته لصحيفة “الشرق الأوسط”.

تابع إن ريهام خالفت المادة 71 من قانون النقابة، مضيفاً أن هذه المادة تُلزم الإعلامي الحاصل على تصريح بالظهور على الشاشات بإبلاغ النقابة بانتقاله من محطة إلى أخرى لتوفيق أوضاعه.

الجدير بالذكر أن قناة “الشمس” قدمت شكوى إلى نقابة الإعلاميين، تتهم فيها ريهام سعيد بمخالفة شروط التعاقد بينهما والتدوين عبر صفحتها على Facebook أنها “قررت الانسحاب من القناة لظروفها الصحية مع اتخاذ الإجراءات القانونية لفسخ العقد”.



كشف سميرة الدغيدي، رئيسة مجلس إدارة قناة “الشمس”، أن ريهام تعاقدت على تقديم برنامج لمدة عامين، زاد خلالهما أجرها عن الأجر المتفق عليه عدة مرات، لكن المشكلة بدأت مع رغبتها في الحصول على مبالغ مالية إضافية، وأوضحت أنهم فوجئوا بموقف ريهام سعيد المرتبط بالجانب المادي فقط، لافتة إلى أن ذلك الأمر تطلب تدخلاً من نقابة الإعلاميين لحفظ حقوقها.

برنامج ريهام سعيد

يذكر ان كانت تقدم ريهام سعيد، برنامج صبايا الشمس على قناة الشمس وكان يعرض 3 حلقات أسبوعيًا السبت، الأحد، الأثنين في تمام الساعه الـ 9 مساءً.

الجدير بالذكر أعلنت قناة هي، تعاقدها مع الإعلامية ريهام سعيد؛ لتعود مجددًا إلى الشاشة، بعد فسخ تعاقدها مع قناة الشمس.

أعلنت ريهام سعيد عن عرض أولي حلقاتها على قناة هي، ستذاع يوم السبت المقبل 2 ديسمبر، في التاسعة مساء .

روّجت ريهام سعيد للحلقة قائلة انتظروا عوده صبايا الخير من جديد على قناه هي يوم السبت القادم بإذن الله ٩ مساء.. مسيرة خير جديدة وتحدي جديد بإذن الله موفقين بفضل الله وبدعمكوا اللي من غيره مش هاعرف أعمل حاجة.

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