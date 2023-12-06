مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي يكرم 26 مشروعًا سينمائيًا عربيًا وإفريقيًا ويُعلن عن الفائزين -صور

أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، الفائزين بجوائز سوق البحر الأحمر – النقدية والعينية الهادفة لتطوير وتعزيز المواهب الجديدة من صُنّاع الأفلام في السعودية والعالم العربي وإفريقيا، في مؤتمرًا صحفيًا عقد عصر اليوم.

بعد دراسة واستعراض الأعمال المتنافسة، توصلت ثلاث لجان تحكيم، وهي برنامج سوق المشاريع والأعمال قيد الإنجاز ومعمل المسلسلات، لاختيار تسعة مشاريع فائزة ليستفيد أصحابها من الجوائز التي يمنحها صندوق البحر الأحمر إلى جانب العديد من الجوائز التي قدمها شركاء المهرجان.

فاز بجائزة الإشادة الخاصّة من لجنة تحكيم سوق المشاريع مشروع وحدة الحب ينتصر لدانييل عربيد، كما فاز بجائزة سوق البحر الأحمر للتطوير مشروع «واحد وأربعين» لسامح علاء، إلى جانب جائزة الإنتاج التي تبلغ قيمتها 100،000 دولار أمريكي، وحصل عليها مشروع «عودة الابن الضال» لراني مصالحة.

كما فاز بجائزة الإنتاج من لودج البحر الأحمر، كل من مشروع «بصحبة حسناء» لآمال يوسف، ومشروع «قصة رائعة» لفينتشو نشوغو، ومشروع «بلاك سنيك» للمخرج نايشة نياموبايا، ومشروع «أبي قتل بورقيبة» لفاطمة الرياحي.

أما جائزة الإنتاج من معمل المسلسلات، فقد فاز بها كل من مشروع عين الحدأة، من كتابة صالح الحمد، ومشروع ولدنا أحلى، من كتابة هناء صالح الفاسي.

كما تم توزيع جوائز مالية أخرى من قبل شركاء المهرجان، وهي:

جائزة أوتيكونز بقيمة 5 الاف جنيه، لفيلم رجال في الشمس، إخراج مهدي فليفل.

جائزة شيفت ستوديوز بقيمة 12000 دولار أمريكي لمشروع الناجون من العتمة، للمخرج: نيلسون ماكينجو، ومشروع سيمبا، إخراج هوغو سالفاتيرا، بالإضافة لجائزة 8 الاف دولار أمريكي لمشروع رجال في الشمس، إخراج مهدي فليفل.

جائزة تيترا فيلم وقيمتها 15 ألف دولار لـ مشروع أنيمال، إخراج إيما بينستان.

جائزة راديو وتلفزيون العرب بقيمة 10،000 دولار أمريكي لمشروع ذاكرة الليل، السعودي إخراج لينا محمود، بالإضافة لجائزة 50 ألف دولار أمريكي لمشروع الفيلم العربي وحده الحب ينتصر، إخراج دانيال عربيد.

جائزة أفلام سينيويفز بقيمة 50 ألف دولار أمريكي لمشروع مكة برلين إخراج مجتبى سعيد.

جائزة إثراء فيلم وقيمتها 50 ألف دولار أمريكي لمشروع فيلم ذاكرة الليل، إخراج لينا محمود.

جائزة MBC وشاهد وقيمتها 75 ألف دولار أمريكي لمشروع الفيلم السعوديةفي البداية هي النهاية، إخراج: غدير بن عباس، بالإضافة إلى جائزة 75 ألف دولار، لمشروع بجانب حسناء، إخراج آمال يوسف، وكذلك 50 ألف دولار أمريكي لمشروع فيلك أيام العسل والجنون، إخراج أحمد ياسين الدراجي.**

وبذلك، يواصل مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي دعمه للمواهب السينمائية الشابة من المنطقة العربية والإفريقية، وتقديم الفرص لهم لإطلاق مسيرتهم الفنية.