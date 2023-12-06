شاهد.. إعلامية مغربية تخطف الأنظار على السجادة الحمراء لمهرجان البحر الأحمر السينمائي

خطفت الإعلامية المغربية صوفيا سعيدي الأنظار، مساء أمس، على السجادة الحمراء لعرض فيلمي Dammi وorigin، ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في جدة.

وظهرت صوفيا سعيدي بفستان طويل باللون الأخضر، تميز بتصميمه الأنيق وقصته الفاخرة، كما اعتمدت على استخدام ميك أب وإكسسوارات تتناسب مع ملابسها، مما زاد من جمالها وأناقتها. وعبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن إعجابهم بإطلالة صوفيا سعيدي، مؤكدين أنها كانت من أجمل الإطلالات التي شهدها المهرجان حتى الآن.

يذكر أن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي يقام خلال الفترة بين 30 نوفمبر وحتى 9 ديسمبر، ويضم مجموعة من الأفلام السعودية والعربية والعالمية.

وفيما يلي بعض التفاصيل الإضافية عن الإطلالة:

الفستان من تصميم المصممة السعودية هبة الغامدي.

الميك أب من تنفيذ خبيرة التجميل السعودية منى الغضبان.

الإكسسوارات من توقيع المصمم السعودي أحمد كمال.

وتعليقًا على الإطلالة، قالت صوفيا سعيدي: “أنا سعيدة جدًا بإطلالتي على السجادة الحمراء لمهرجان البحر الأحمر السينمائي، وأشكر كل من ساعدني في إنجاحها”.