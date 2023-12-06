ركين سعد وكاملة أبو ذكري يقدمان واجب العزاء في الفنان أشرف عبدالغفور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تصوير- محمود عبد الناصر:

حرصت الفنانة ركين سعد ورافقتها المخرجة كاملة أبو ذكري على حضور عزاء الراحل أشرف عبد الغفور وتقديم واجب العزاء لابنته الفنانة ريهام عبدالغفور التي ظهرت متأثرة برحيل والدها وذلك في مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد

واستقبلت الفنانة ريهام عبد الغفور عزاء والدها وظهرت بملامح شاحبة حزنًا على فراق والدها وحرص عدد كبير من النجوم على الحضور وتقديم واجب العزاء وهم الفنان كريم عبد العزيز، الفنان صلاح عبدالله، الفنان محمد أبو داود، الفنان كريم فهمي، الفنانة لبلبة، الفنان حسام داغر، الإعلامي شريف عامر، الفنانة دنيا سمير غانم، الفنانة ميرفت أمين، المنتج جمال العدل، الفنانة غادة عبد الرازق، الفنان أحمد سلامة، الفنان سيد رجب، الفنان محمد هنيدي، الفنانة أيتن عامر، الفنان عمرو عبد الجليل، الفنان تامر حسني، الفنانة فيدرا، الفنان إسلام إبراهيم، الفنان أحمد شامي، السيناريست عبد الرحيم كمال، الفنان ياسر جلال، الفنان هشام ماجد، الفنان مجدي كامل، الفنانة صابرين، الفنانة فيفي عبده، الفنانة ماجدة زكي، الفنانة ركين سعد، المخرجة كاملة أبو ذكري، الفنان ياسر فرج.

شيع جثمان الفنان أشرف عبد الغفور إلى مقابر الأسرة على طريق الواحات في مدينة السادس من أكتوبر أمس الاثنين وسط حضور عدد كبير من النجوم والإعلاميين الذين حرصوا على التواجد وتقديم واجب العزاء منهم الفنان أشرف زكي، الفنان أحمد حلمي، الفنانة بسمة، الفنان أحمد رزق، الفنان كريم فهمي.